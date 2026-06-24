Штормовое предупреждение объявили на Ставрополье.

Ставропольский Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на период с 24 по 27 июня: в ряде районов края синоптики прогнозируют интенсивные ливни с грозами, градом и шквалистым ветром, порывы которого достигнут 20–25 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Региональные оперативные службы и структуры РСЧС распространили экстренное метеопредупреждение для Ставропольского края. Согласно данным краевого Гидрометцентра, с 24 по 27 июня на отдельных территориях региона прогнозируется комплекс опасных атмосферных явлений: проливные дожди, грозовые разряды, выпадение града и резкие порывы ветра скоростью до 20–25 м/с.

Аналогичные штормовые эпизоды фиксировались в крае уже дважды: 5–7 июня спасатели предупреждали жителей о ливнях, грозах и шквалах той же интенсивности, а с 11 по 14 июня над территорией региона действовал схожий набор неблагоприятных метеорологических факторов.

Нынешняя ситуация сложилась на контрасте двух разнонаправленных природных процессов. Накануне край пережил период устойчивой жары — в отдельных районах столбик термометра поднимался до 30–33 градусов тепла. На этом фоне северные и юго-восточные районы получили присвоение чрезвычайного и высокого классов пожарной опасности. Одновременно в атмосферу вторгся нестабильный фронт, генерирующий локальные, но весьма интенсивные осадки.

Температурный фон в городе Ставрополе в этот период оценивается в диапазоне 25–30 градусов, тогда как в ряде районов возможен прогрев до 33 градусов.

Подобное сочетание аномальной сухости грунта и внезапных ливневых эпизодов традиционно создаёт повышенную нагрузку на коммунальную инфраструктуру, дорожные службы и сельскохозяйственный сектор. В зону первоочередного риска попадают пониженные участки рельефа, территории с неудовлетворительной ливневой канализацией, грунтовые дороги и воздушные линии электропередачи. Спасатели в период гроз рекомендуют воздерживаться от пребывания на открытых пространствах и убирать технику от деревьев.

Режим повышенной метеорологической готовности на Ставрополье сохранится вплоть до 27 июня включительно.

Станислав Маслаков