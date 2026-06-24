Жительницу Батайска подозревают в подделке медкнижек

В Ростовской области Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 41-летней жительницы Батайска и сотрудников одного из медицинских учреждений региона. Их подозревают в подделке официальных документов группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 4 ст. 327 УК РФ, три эпизода) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, с февраля по июль 2025 года фигурантка совместно с сотрудниками медучреждения внесла заведомо ложные сведения в медицинские книжки троих граждан — о прохождении обязательных медосмотров и допуске к работе в сферах производства, хранения и реализации пищевых продуктов, воспитания и обучения детей, а также коммунально-бытового обслуживания населения.

Правоохранители провели обыски в доме подозреваемой и в помещении учреждения, изъяли медицинские книжки, компьютеры, электронные носители, печати, штампы и иную документацию.

Следственные действия продолжаются для закрепления доказательной базы и установления всех вероятных подозреваемых.

Константин Соловьев