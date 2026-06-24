В Ростове-на-Дону три недели не будет горячей воды в центре города

С 30 июня по 20 июля 2026 года в ряде районов Ростова-на-Дону будет временно прекращена или ограничена подача горячей воды в связи с плановой проверкой теплофикационного оборудования перед отопительным сезоном 2026–2027 годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Коммунальные предприятия — ООО «Ростовские тепловые сети», ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» и АО «Теплокоммунэнерго» — приступают к подготовке инфраструктуры теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону. Согласно утвержденному плану, с 30 июня по 20 июля 2026 года в городе пройдут гидравлические испытания тепломагистралей под повышенным давлением — так называемая опрессовка — от Центральной котельной. Параллельно, в период с 21 июня по 6 июля, на плановый ремонт будут выведены котельные № 3 и № 4.

На время проведения технических работ горячее водоснабжение будет полностью прекращено в центральной части города. Без привычного ресурса останутся жители домов, расположенных в границах улиц Береговой, Листопадовой, Пушкинской, Текучева, 22-й и 23-й Линий, а также проспектов Сиверса, Соколова, Театрального и Шолохова.

В трех других городских зонах горячая вода сохранится, однако её параметры окажутся ниже нормативных. Ограничения коснутся: Северного жилого массива — в границах улиц Капустина, Пацаева, Стартовой, Планетной, Орбитальной, Каракумской, Волкова, бульвара Комарова, а также проспектов Королева и Космонавтов; микрорайона Темерник — на улицах Лелюшенко, Миронова и Думенко; района проспекта Ленина — в границах улиц Нансена, Мечникова, Стадионной, Шеболдаева, Профинтерна, Ларина, Погодина, Нариманова, Новаторов, Врубовой, переулков Ахтарского и Актюбинского, улицы Якова Галана, а также проспектов Ленина и Нагибина.

Восстановление водоснабжения запланировано начиная с 7 июля 2026 года — без предварительного дополнительного уведомления потребителей. К этой же дате в Северном жилом массиве, Темернике и районе проспекта Ленина ожидается полное восстановление нормативных параметров подачи горячей воды. Если в ходе опрессовки на отдельных участках будут выявлены дефекты, сроки повторного подключения конкретных адресов могут сдвинуться — до завершения аварийно-восстановительных работ на поврежденных участках магистралей.

Руководство ООО «Ростовские тепловые сети» принесло извинения жителям за неудобства, вызванные плановыми работами, и обратилось к ростовчанам с просьбой соблюдать осторожность. В случае обнаружения течи, размыва грунта или дорожного покрытия необходимо немедленно сообщить об этом диспетчерам, не приближаясь к месту возможной аварии.

Станислав Маслаков