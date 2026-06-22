SpaceX объявила о размещении облигаций

Космическая компания Илона Маска SpaceX объявила о начале размещения облигаций. Это следует из пресс-релиза компании на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). SpaceX также сообщила, что по состоянию на 19 июня располагает средствами в размере $100,8 млрд.

Как отмечается в публикации, сроки ценообразования и условия размещения зависят от рыночных условий и других факторов. Компания планирует использовать чистую выручку от размещения для полного погашения заимствований, а оставшуюся сумму — для общих корпоративных целей.

18 июня Bloomberg со ссылкой на источники писал, что SpaceX планирует размещение облигаций на сумму не менее чем $20 млрд. Эмиссия связана с масштабными планами компании по развитию технологий искусственного интеллекта, отмечается в публикации.

12 июня SpaceX провела IPO 555,6 млн обыкновенных акций по цене публичного размещения $135 за акцию. Начальная оценка стоимости компании составила $1,77 трлн. Благодаря этому SpaceX смогла привлечь рекордное финансирование в размере $75 млрд. При дебюте на Nasdaq акции SpaceX выросли на 11%. После начала торгов капитализация компании выросла до $1,96 трлн.