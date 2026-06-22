SpaceX объявила о размещении облигаций
Космическая компания Илона Маска SpaceX объявила о начале размещения облигаций. Это следует из пресс-релиза компании на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). SpaceX также сообщила, что по состоянию на 19 июня располагает средствами в размере $100,8 млрд.
Как отмечается в публикации, сроки ценообразования и условия размещения зависят от рыночных условий и других факторов. Компания планирует использовать чистую выручку от размещения для полного погашения заимствований, а оставшуюся сумму — для общих корпоративных целей.
18 июня Bloomberg со ссылкой на источники писал, что SpaceX планирует размещение облигаций на сумму не менее чем $20 млрд. Эмиссия связана с масштабными планами компании по развитию технологий искусственного интеллекта, отмечается в публикации.
12 июня SpaceX провела IPO 555,6 млн обыкновенных акций по цене публичного размещения $135 за акцию. Начальная оценка стоимости компании составила $1,77 трлн. Благодаря этому SpaceX смогла привлечь рекордное финансирование в размере $75 млрд. При дебюте на Nasdaq акции SpaceX выросли на 11%. После начала торгов капитализация компании выросла до $1,96 трлн.
Размещение облигаций SpaceX следует за недавним IPO, которое стало крупнейшим в истории, привлекая рекордные $75 миллиардов за счёт продажи 555,6 миллиона обыкновенных акций по цене $135 за штуку. Изначально книга заявок на IPO была переподписана в 3,5-4 раза, притянув более $250 миллиардов спроса, несмотря на запланированное привлечение $75 миллиардов. Акции SpaceX дебютировали на Nasdaq 12 июня, и уже в первый день торгов их цена выросла до $160,95, в моменте достигая $176, а капитализация компании превысила $2 трлн.
IPO SpaceX привлекло крупные инвестиционные банки, такие как Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley. Некоторые аналитики связывают повышенный интерес к IPO с личностью основателя компании Илона Маска и ожиданиями на фоне слияния SpaceX со стартапом xAI, разрабатывающим искусственный интеллект. Однако, другие эксперты предупреждают, что такая высокая оценка может быть сложно поддерживаемой, учитывая, что многие успешные крупные компании существуют десятилетиями и обладают положительным денежным потоком, в то время как SpaceX зафиксировала существенный чистый убыток в 2025 году.