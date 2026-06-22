Акции SpaceX упали на 10% за день

Составлено ИИ-Ассистентъ

Падение акций SpaceX, последовавшее за пиком стоимости, может быть связано со сделкой по приобретению стартапа Cursor за $60 млрд, которая была полностью оплачена акциями SpaceX. Эта сделка вызвала у аналитиков опасения из-за размывания доли инвесторов, что, по данным Forbes, повлияло на снижение цены акций. После IPO, состоявшегося 12 июня, капитализация SpaceX превысила $2,5 трлн, но уже спустя два дня снизилась до $2,37 трлн, потеряв $620 млрд, а состояние Илона Маска сократилось на $67,8 млрд.

IPO SpaceX, ставшее одной из самых ожидаемых сделок в истории, привлекло рекордные $75 млрд, хотя некоторые источники говорят о сумме до $85,7 млрд за счёт реализации дополнительных опционов. Высокий спрос на акции SpaceX наблюдался еще до старта торгов, что привело к формированию так называемого «серого рынка», где внебиржевые котировки акций доходили до $175 за акцию, что на 29,6% выше официальной цены IPO в $135. Тем не менее, аналитики отмечают, что после выхода на биржу компании оказываются под более тщательным вниманием, и высокую оценку капитализации становится сложно оправдать.