На АЗС сети «Газпромнефть» в Кузбассе установлены ограничения на продажу ГСМ

Кемеровская область вошла в число сибирских регионов, где введено нормирование при продаже ГСМ на заправках. Это следует из сообщения министерства промышленности и торговли региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным министерства, ограничения введены на АЗС сети «Газпромнефть». Бензин продается в объеме не более 40 л «в руки», дизельное топливо — 80 л (на трассовых АЗС — 200 л).

«Данная мера носит временный характер. Она направлена на обеспечение равномерного распределения топлива между потребителями и поддержание стабильной работы автозаправочной сети», — пояснили в минпромторге.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее подобные ограничения были введены в ряде регионов или муниципалитетов Сибирского федерального округа.

Валерий Лавский