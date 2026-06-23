С канистрой просили не занимать

Практика ограничений при реализации топлива на АЗС за последние сутки получила большое распространение в Сибири. Регионы один за другим вводят запрет на продажу бензина в канистры, а для заполнения баков автомобилей устанавливают лимиты. При этом власти в ряде субъектов федерации утверждают, что дефицита ГСМ нет, а нормы отпуска вводятся для того, чтобы не допустить ажиотажа и спекуляции топливом. Некоторые участники розничного рынка опасаются, что срок действия ограничительных мер затянется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Введение различных ограничений при продаже ГСМ становится все более распространенным явлением на сибирских заправках

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Введение различных ограничений при продаже ГСМ становится все более распространенным явлением на сибирских заправках

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Поздно вечером 22 июня омский губернатор Виталий Хоценко объявил о введении нового режима продажи ГСМ на заправках на территории всего региона. Теперь на омских АЗС заправляют только в бак автомобиля с ограничением 40 л для бензина и 80 л (на трассовых АЗС — 200 л) для дизельного топлива. Господин Хоценко, по его словам, принял такое решение «во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции».

Ограничения, аналогичные омским, ввели в городе томских нефтяников Стрежевом. «Топливо есть все, лимиты таковы, что с пустым баком точно не останешься. Эти лимиты и ограничения больше направлены на то, чтобы нас защитить от вывоза топлива со стрежевских заправок в другие регионы в бочках и других больших емкостях»,— пояснил глава городского округа Валерий Дениченко.

Намерены с помощью ограничений в продаже исключить возможность для спекуляций на рынке ГСМ и новосибирские власти. «В связи с введением ограничений на отпуск топлива на АЗС в некоторых соседних регионах очевидно, что для недопущения спекулятивного спроса нам также придется пойти на такое решение. Поручил минпромторгу региона провести переговоры с владельцами сетей АЗС для выработки в течение дня одинаковой позиции по этому вопросу»,— заявил утром 23 июня губернатор Андрей Травников.

Официально об исходе этих переговоров руководство области пока не объявляло. Но, как сообщил «Ъ-Сибирь» глава регионального отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков, с 23 июня на большинстве АЗС введено ограничение на продажу топлива — не более 40 л на одного покупателя. По его мнению, эта мера является своевременной и направлена на борьбу со спекулятивными продажами.

В Омской, Томской и Новосибирской областях власти не сообщали о каких-либо перебоях в работе АЗС. Но они были зафиксированы в других сибирских регионах. 22 июня глава Иркутской области Игорь Кобзев, по его словам, лично убедился в том, что отдельные заправки Иркутска ввели ограничения при отпуске бензина или даже полностью приостановили работу.

«Такие перебои по всей стране. Многие регионы, в том числе и мы, вынуждены перейти на ручной режим работы: определяем объемы топлива по каждому из получателей индивидуально»,— заявил господин Кобзев, который провел совещание с представителями топливного рынка региона.

В Приангарье в настоящее время определяют потребность в бензине всех участников рынка на ближайшие три месяца. При этом, отметил губернатор, компания «Роснефть» уже «подтвердила готовность удовлетворить потребность малого агробизнеса Иркутской области» по схеме, которая предполагает распределение сельхозтоваропроизводителей по АЗС.

Правительство Алтайского края также зафиксировало перебои в работе ряда АЗС (в Барнауле, Бийске, Рубцовске, сельских районах), назвав подобное явление на рынке «локализованными дефицитами в топливной отгрузке АИ-92 и АИ-95».

«Владельцам заправочных станций рекомендовано пересмотреть систему восполнения запасов на АЗС, ориентируясь на более крупных партнеров, а не только на долгосрочные рыночные отношения. Также предприятиям розничной торговли моторным топливом необходимо более открыто взаимодействовать с профильными органами власти»,— говорится в сообщении краевого кабмина от 23 июня.

Как рассказал «Ъ-Сибирь» владелец одной из местных сетей заправок, для водителей, следующих по городу, ограничение составляет 40–50 л дизельного топлива, а для тех, кто заправляется на трассе, — 80 л.

Участники рынка осторожно комментируют инициативы властей, касающиеся реализации ГСМ. По словам владельца одной из сибирских сетей АЗС, власти региона предложили ему ограничить продажу топлива до 20 л на человека, и, хотя пока сеть не вводила такой лимит, но «в последние дни ажиотажа такая возможность рассматривается». Предприниматель опасается, что ограничение на отпуск топлива затянется, «а принятые меры не помогут справиться с кризисом, поскольку они направлены на борьбу со следствием, а не с первопричиной дефицита».

Валерий Лавский, Лолита Белова