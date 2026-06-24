До гибели ребенка посетители уже жаловались на безопасность в аквапарке Батайска

После гибели трехлетнего ребенка в аквапарке Батайска, по факту которой Следственный комитет возбудил уголовное дело, пользователи начали обращать внимание на отзывы о работе комплекса, опубликованные в предыдущие годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На сервисе «Яндекс Карты» можно найти ряд комментариев, в которых посетители высказывали замечания к организации отдыха, состоянию отдельных объектов инфраструктуры и работе персонала.

Так, в августе 2023 года один из пользователей написал, что «уровень безопасности и квалификация инструкторов желают лучшего». В других отзывах встречались жалобы на работу сотрудников, отвечающих за контроль на территории комплекса.

В июле 2024 года один из посетителей раскритиковал манеру общения сотрудников службы порядка. Еще один пользователь отмечал, что отдельные стюарды, по его мнению, недостаточно подробно объясняли правила пользования аттракционами.

Некоторые отзывы касались работы спасателей и инструкторов. В частности, летом 2023 года посетитель пожаловался на поведение отдельных сотрудников, находившихся возле аттракционов.

Осенью 2025 года один из пользователей сообщил о случаях нарушения правил на водных горках со стороны подростков. Автор отзыва утверждал, что отдыхающие забегали внутрь труб аттракционов и поднимались по ним навстречу потоку воды. При этом он выразил недовольство работой инструкторов.

Отдельные замечания касались состояния инфраструктуры. В отзывах разных лет посетители обращали внимание на скользкие мостики через бассейны и высказывали опасения по поводу риска падений. Также встречались жалобы на отдельные аттракционы, после использования которых посетители получали ссадины и ушибы.

Наряду с этим значительная часть отзывов содержит положительные оценки работы комплекса. Посетители отмечали чистоту территории, работу спасателей, вкусную еду, разнообразие аттракционов и наличие детских зон отдыха.

Напомним, 23 июня Следственное управление СК России по Ростовской области сообщило о возбуждении уголовного дела после гибели трехлетнего мальчика в открытом бассейне аквапарка Батайска. Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека.

Ранее стало известно, что оператор комплекса — ООО «Ю-ПАРК» — находится в процедуре банкротства. По данным СПАРК-Интерфакс, заявление о признании компании несостоятельной рассматривается с марта 2026 года. По итогам 2025 года совокупный долг предприятия достиг 139,1 млн руб., а размер чистых активов оставался отрицательным и составлял минус 42,7 млн руб.