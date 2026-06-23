США разрешили иранским футболистам прибыть за два дня до матча с Египтом

Министерство внутренней безопасности США разрешило сборной Ирана въехать в страну за два дня до следующего матча чемпионата мира по футболу. Для участия в двух предыдущих матчах США разрешали иранской команде въезд в страну только за 24 часа до игры. Об этом сообщает CBS News.

16 июня сборная США сыграла с Новой Зеландией (2:2), 21 июня — с Бельгией (0:0). Обе встречи прошли на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде, Калифорния. 27 июня Иран сыграет с Египтом на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, Вашингтон. После окончания матча в Сиэтле иранские футболисты должны будут вернуться на тренировочную базу в мексиканскую Тихуану.

Ранее Федерация футбола Ирана (FFIRI) объявила о планах подать жалобу в Международную федерацию футбола (FIFA) из-за ограничений, с которыми национальная сборная столкнулась при подготовке к матчам чемпионата мира. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Подробнее об ограничениях в отношении иранской команды — в материале «Ъ» «Сборная на изгнание».