США разрешили иранским футболистам прибыть за два дня до матча с Египтом
Министерство внутренней безопасности США разрешило сборной Ирана въехать в страну за два дня до следующего матча чемпионата мира по футболу. Для участия в двух предыдущих матчах США разрешали иранской команде въезд в страну только за 24 часа до игры. Об этом сообщает CBS News.
16 июня сборная США сыграла с Новой Зеландией (2:2), 21 июня — с Бельгией (0:0). Обе встречи прошли на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде, Калифорния. 27 июня Иран сыграет с Египтом на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, Вашингтон. После окончания матча в Сиэтле иранские футболисты должны будут вернуться на тренировочную базу в мексиканскую Тихуану.
Ранее Федерация футбола Ирана (FFIRI) объявила о планах подать жалобу в Международную федерацию футбола (FIFA) из-за ограничений, с которыми национальная сборная столкнулась при подготовке к матчам чемпионата мира. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.
Подробнее об ограничениях в отношении иранской команды — в материале «Ъ» «Сборная на изгнание».
Участие сборной Ирана в Чемпионате мира по футболу 2026 года в США с самого начала было под вопросом из-за напряженных отношений между странами. Долгое время иранские власти высказывали опасения относительно безопасности своей команды и даже предлагали FIFA перенести матчи в Мексику. Президент США Дональд Трамп делал противоречивые заявления о приеме иранской сборной, а министр спорта Ирана вовсе исключал возможность поездки из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Вплоть до мая 2026 года Федерация футбола Ирана вела переговоры с FIFA, требуя гарантий по соблюдению прав спортсменов и возможности получения виз. FIFA в конечном итоге подтвердила участие Ирана, но логистические проблемы с выдачей виз для персонала иранской делегации сохранялись. Более того, судья из Сомали, который должен был работать на чемпионате, также столкнулся с отказом во въезде в США.