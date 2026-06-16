Сборная на изгнание

Старт на североамериканском чемпионате мира многострадальной сборной Ирана получился сложным и скандальным. Новозеландцы, посеянные ниже всех среди участников турнира, отняли у гранда азиатского региона два очка. Организаторы выгнали иранцев из Лос-Анджелеса обратно на тренировочную базу в Мексике сразу после окончания матча. Футболист Мехди Тораби столкнулся с угрозой лишиться права выступать на первенстве из-за того, что ему, как выяснилось, выдали однократную американскую визу. А наставнику команды Амиру Галенои не помешал назвать ее «самой угнетенной» на чемпионате даже дружественный визит в иранскую раздевалку президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сборная Ирана перед матчем против Новой Зеландии на чемпионате мира по футболу

Фото: Daniel Cole / Reuters Сборная Ирана перед матчем против Новой Зеландии на чемпионате мира по футболу

Фото: Daniel Cole / Reuters

Вечером 15 июня возле стадиона в пригороде Лос-Анджелеса Инглвуд было столько камер с эмблемами ведущих мировых телеканалов, что можно было подумать, будто встречаются претенденты на золото чемпионата мира, а не две команды, для каждой из которых успехом будет просто выйти в play-off. Но, конечно, те, кто этих людей с камерами сюда направил, не прогадали: снимать было что. Например, группы болельщиков с внешне похожими флагами. Ну да, иранские цвета — зеленый, белый, красный. Только вот на некоторых из них еще изображены либо лев, либо солнышко — старые, дореволюционные иранские символы, из эпохи до 1980 года. То есть оппозиционные, по сути. А люди, у которых эти флаги были, с удовольствием оппозиционность подтверждали: да, они против Исламской Республики, против нынешнего режима. Кому-то ни это обстоятельство, ни тот факт, что проживают они на самом деле в США, болеть за иранскую сборную не мешали. Кто-то признавался, что пришел на стадион чисто попротестовать…

А главное, эти знамена со львом и солнцем как-то пронесли и на трибуны, хотя FIFA вроде строго-настрого запретила: политика игре мешать не должна. Но куда от нее, политики, деться?

Эти картинки неплохо было раскрасить напоминаниями. О том, что иранские власти, когда их страна подверглась ударам, в том числе от страны, являющейся фактически основной хозяйкой мирового первенства, всерьез угрожали бойкотом. О том, что от бойкота они отказались, но никаких шагов навстречу со стороны принимающей стороны не дождались. Наоборот, у иранских болельщиков, в Иране проживающих, отняли положенную им по регламенту квоту на билеты, а за полторы недели до чемпионата выяснилось, что въездные визы в США, где у сборной все три матча в группе (с бельгийцами 21 июня — на той же арене в Инглвуде, с египтянами 26-го – в Сиэтле), не получили полтора десятка членов ее штаба: функционеры, аналитики, тренеры. К тому же тренировочную базу настоятельно попросили перенести из Тусона в Аризоне через границу — в мексиканскую Тихуану. И плевать, что это здорово осложняет логистику.

Все стерпели иранцы. А в стартовом матче пришлось терпеть еще и невероятную наглость новозеландцев, располагающихся в серединке девятого десятка рейтинга FIFA: ниже на чемпионате никого. Разница, если измерять ее позициями в классификации, между ними и замыкающими двадцатку иранцами на самом деле примерно такая же, какая была между сборными Испании и Кабо-Верде. Иранцы, как и испанцы, тоже не смогли одолеть котирующегося куда ниже соперника. Но если чемпионы Европы хотя бы почти не рисковали пропустить и проиграть, то азиатский гранд дважды оказывался в роли отыгрывающегося. Оба раза удалось отыграться, добившись ничьей, которая напустила туману в турнирный расклад. Дело в том, что и бельгийцы с египтянами разошлись миром — 1:1, а значит, после первого тура у всех четырех конкурентов по очку.

После матча появились новые поводы рассказывать о злоключениях иранцев.

FIFA радостно отчиталась о визите, который нанес в иранскую раздевалку ее президент Джанни Инфантино, о его пламенной речи: «Вы показали семьям, друзьям, соотечественникам, всему миру, что вы на чемпионате. Вы заставите всех гордиться собой…» Проку от нее было ноль, потому что тут же тренер сборной Ирана Амир Галенои рассказал, что, видимо, лишится одного из своих игроков — Мехди Тораби, которому отчего-то дали однократную американскую визу, и что организаторы буквально выгнали его команду из Лос-Анджелеса обратно в Мексику, потребовав улететь сразу после окончания встречи. А иранцы планировали, как это обычно бывает, переночевать в Калифорнии, восстановиться. Галенои говорил про свою сборную как про «самую угнетенную» на чемпионате. А рядом форвард Мехди Тареми, комментируя отношение к ней, произносил слово «катастрофа». Хрен редьки не слаще.

Алексей Доспехов