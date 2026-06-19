Иранская федерация футбола направит в FIFA жалобу на ограничения во время ЧМ
Федерация футбола Ирана (FFIRI) подаст официальную жалобу в Международную федерацию футбола (FIFA) из-за ограничений, с которыми национальная сборная столкнулась при подготовке к матчам чемпионата мира. Об этом сообщает The Guardian.
Ранее организаторы турнира уведомили сборную, что футболистам и другим членам иранской делегации запрещено находиться на территории США вне игровых дней. Иранцам разрешили прибыть в Лос-Анджелес, где 21 июня состоится матч со сборной Бельгии, только за один день до встречи, а не за два, как было запрошено.
«Футбольная федерация Ирана считает, что такие ограничения противоречат принципу обеспечения равных условий для всех участников и могут негативно повлиять на процесс подготовки сборной»,— сказано в заявлении.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В первом туре группового этапа иранцы вничью — 2:2 — сыграли с командой Новой Зеландии. Помимо матча с бельгийцами, им также предстоит сыграть со сборной Египта 27 июня.
Подробнее об ограничениях в отношении иранской команды — в материале «Ъ» «Сборная на изгнание».
Проблемы с участием иранской сборной в Чемпионате мира 2026 года в США обсуждались давно из-за напряжённых отношений между странами. Ещё в марте 2026 года президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявлял, что участие национальной сборной в чемпионате находится под вопросом после атак США на иранскую территорию. При этом изначально Иран вел переговоры с Международной федерацией футбола (FIFA) о переносе матчей из США в Мексику, и президент Мексики Клаудия Шейнбаум подтвердила готовность их принять.
Власти США уже ранее могли не пускать иранскую делегацию, не выдав визы президенту Федерации футбола Ирана Мехди Таджу и другим представителям для жеребьевки группового этапа чемпионата мира 2026 года в ноябре 2025 года. Комментируя эту ситуацию, пресс-секретарь FFIRI Амир Мехди Алави назвал поведение американской стороны «неспортивным». В случае отказа Ирана от участия в Чемпионате мира, FIFA столкнулась бы с необходимостью экстренно искать замену, рассматривая в качестве кандидатов сборные Ирака и ОАЭ.