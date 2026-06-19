Иранская федерация футбола направит в FIFA жалобу на ограничения во время ЧМ

Федерация футбола Ирана (FFIRI) подаст официальную жалобу в Международную федерацию футбола (FIFA) из-за ограничений, с которыми национальная сборная столкнулась при подготовке к матчам чемпионата мира. Об этом сообщает The Guardian.

Ранее организаторы турнира уведомили сборную, что футболистам и другим членам иранской делегации запрещено находиться на территории США вне игровых дней. Иранцам разрешили прибыть в Лос-Анджелес, где 21 июня состоится матч со сборной Бельгии, только за один день до встречи, а не за два, как было запрошено.

«Футбольная федерация Ирана считает, что такие ограничения противоречат принципу обеспечения равных условий для всех участников и могут негативно повлиять на процесс подготовки сборной»,— сказано в заявлении.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В первом туре группового этапа иранцы вничью — 2:2 — сыграли с командой Новой Зеландии. Помимо матча с бельгийцами, им также предстоит сыграть со сборной Египта 27 июня.

Подробнее об ограничениях в отношении иранской команды — в материале «Ъ» «Сборная на изгнание».

Таисия Орлова