Португалия разгромила Узбекистан со счетом 5:0 на ЧМ-2026

Сборная Португалии победила команду Узбекистана со счетом 5:0 в матче второго тура группы J. Встреча прошла на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне, Техас. У Португалии теперь четыре очка, она возглавляет таблицу группы. У Узбекистана — ноль очков, он занимает последнее место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бруну Фернандес (слева) и Эльдор Шомуродов в матче между сборными Португалии и Узбекистана

Фото: Karen Warren, AP Бруну Фернандес (слева) и Эльдор Шомуродов в матче между сборными Португалии и Узбекистана

Фото: Karen Warren, AP

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил два мяча. Он открыл счет на шестой минуте и забил еще один мяч на 39-й. Роналду стал первым в истории футболистом, забившим на шести чемпионатах мира. Среди членов португальской команды также отличились Нуну Мендеш (17') и Рафаэл Леау (87'). На 60-й минуте защитник сборной Узбекистана Абдувохид Нематов забил в ворота своей команды. Это стало девятым автоголом с начала чемпионата.

На 31-й минуте судья отменил гол, который забил полузащитник команды Узбекистана Аббосбек Файзуллаев.

Следующий матч в группе K пройдет 24 июня между Колумбией и ДР Конго. Игра начнется в 05:00 мск. В третьем туре сборная Португалии встретится с Колумбией, Узбекистан — с ДР Конго. Оба матча состоятся 28 июня. Начало — в 02:30 мск.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В 2025 году чемпионат выиграла Аргентина.