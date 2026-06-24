Криштиану Роналду прошел курс реабилитации

Сборная Португалии, неуверенно стартовавшая на североамериканском чемпионате мира по футболу, продолжила его легкой победой над командой Узбекистана. Преимущество в три мяча она получила еще в первом тайме, а завершился матч со счетом 5:0. Главным героем встречи стал 41-летний Криштиану Роналду, отличившийся дважды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Karen Warren, AP Фото: Karen Warren, AP

Этот матч начинался совсем не так, как можно было предположить после стартовых встреч соперников на турнире. Сборная Португалии, мучившаяся против конголезцев в первом туре и так и не сумевшая одолеть скромного противника, на этот раз предстала чрезвычайно энергичной.

Сборная Узбекистана, оказавшая вполне достойное сопротивление колумбийцам, выглядела на этот раз командой, попавшей на мировое первенство случайно. Она страдала с первых минут.

Сначала хрустнул левый фланг узбекской защиты, с которого пришла парочка моментов после неторопливых, но довольно изящных розыгрышей в короткий пас. Потом что-то треснуло на фланге противоположном, по которому на всей скорости прорвался Нуну Мендеш. Защитник прострелил в центр — туда, где уже летел к мячу Криштиану Роналду. Великий португалец не успел. Не размочил счет в заочном противостоянии с великим аргентинцем Лионелем Месси. У того уже пять голов на турнире, у Роналду — пока ни одного.

Вернее, было ни одного. А спустя минуту — уже один. Португальского лидера опять оставили без опеки в центре штрафной площади. Под навес Жуана Канселу он подстроился отлично и открыл счет. Так Криштиану Роналду стал первым игроком, забившим на шести чемпионатах мира.

И даже когда сборная Узбекистана справлялась с тем, чтобы остановить атаку оппонента, она тут же допускала ошибку. Ценой ошибки Одилжона Хамробекова стал второй гол. Полузащитник не смог обработать мяч неподалеку от своих ворот, подарил его Педру Нету и был вынужден фолить. Нет, это все-таки был не пенальти, а штрафной удар. Впрочем, штрафной очень опасный. Настолько опасный, что заполнившие хьюстонский NRG Stadium болельщики схватились за телефоны и начали снимать происходящее на поле.

Вот же он — шанс на второй гол Криштиану Роналду на турнире. Точка — убойная. У мяча — он. И еще Нуну Мендеш... Но это ведь неважно? Понятно ведь, кто будет бить? Сомнений ведь нет? Не было, видимо, сомнений и у игроков сборной Узбекистана. А зря. Пробил-то в итоге не Роналду, а топтавшийся рядышком с ним защитник. Мендеш поразил вратарский угол, застав врасплох Абдувохида Нематова.

Комфортное для португальцев течение матча нарушил удар Азиза Ганиева. Потрясающий удар из-за пределов штрафной в самую девятку. Но его гол, возникший из ниоткуда, вскоре был отменен. VAR разглядел то, чего не разглядел главный судья, марокканец Джалал Джайед. Нарушил правила Аббосбек Файзуллаев, отбиравший мяч у Жуана Канселу за мгновение до чудесного выстрела Ганиева.

А вскоре интрига, которая и так еле тлела, умерла совсем. Стремительную контратаку португальцев, в которой родился их третий мяч, начал перехватом Ренату Вейга, разогнал Бруну Фернандеш, а завершил Криштиану Роналду. А если бы не вынос с ленточки Абдукодира Хусанова, то на счету 41-летнего бомбардира к концу первого тайма был бы хет-трик. Но счет 3:0 до перерыва устоял, и в активе Роналду был только дубль.

Во втором тайме ничего принципиально не поменялось. Сборная Португалии, даже перейдя в режим экономии сил, все еще подкидывала работу вратарю Абдувохиду Нематову.

На излете часа игры у Криштиану Роналду был еще один шанс на хет-трик — что характерно, после второго в матче момента, когда он отказался от исполнения штрафного удара. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» вновь стоял у мяча, но неожиданно побежал открываться под заброс в штрафную. И мяч он в итоге получил, но голкипера не переиграл.

Четвертый гол в ворота узбекской команды, тем не менее, случился. Причем случился сразу же — пришел с углового. В протоколе значится имя Абдувохида Нематова — это он переправил мяч в собственный створ. А тем, кто смотрел матч, запомнится неординарное решение Бруну Фернандеша. Угловой подавал он — и неожиданно для всех отправил мяч к воротам команды Узбекистана не верхом, а низом. А итоговый счет — 5:0 — в концовке, на 87-й минуте установил Рафаэл Леан.

Благодаря победе сборная Португалии возглавила таблицу группы K. На ее счету четыре очка после двух матчей. Она практически гарантировала себе выход в play-off. Следом идут команды Колумбии (три очка) и ДР Конго (одно очко), которые во втором туре сыграют друг с другом рано утром в среду (матч начнется в 05:00 мск). Команда Узбекистана замыкает таблицу квартета. Очков она пока не набрала и оказалась на грани вылета с мирового первенства. Формально она еще может протиснуться в 1/16 финала, если обыграет конголезцев в заключительном туре. Но в реальности ее шансы выбраться в кубковую стадию при разнице мячей «минус 7» минимальны.

Роман Левищев