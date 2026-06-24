Криштиану Роналду прошел курс реабилитации
Его дубль принес сборной Португалии первую победу на чемпионате мира по футболу
Сборная Португалии, неуверенно стартовавшая на североамериканском чемпионате мира по футболу, продолжила его легкой победой над командой Узбекистана. Преимущество в три мяча она получила еще в первом тайме, а завершился матч со счетом 5:0. Главным героем встречи стал 41-летний Криштиану Роналду, отличившийся дважды.
Фото: Karen Warren, AP
Этот матч начинался совсем не так, как можно было предположить после стартовых встреч соперников на турнире. Сборная Португалии, мучившаяся против конголезцев в первом туре и так и не сумевшая одолеть скромного противника, на этот раз предстала чрезвычайно энергичной.
Сборная Узбекистана, оказавшая вполне достойное сопротивление колумбийцам, выглядела на этот раз командой, попавшей на мировое первенство случайно. Она страдала с первых минут.
Сначала хрустнул левый фланг узбекской защиты, с которого пришла парочка моментов после неторопливых, но довольно изящных розыгрышей в короткий пас. Потом что-то треснуло на фланге противоположном, по которому на всей скорости прорвался Нуну Мендеш. Защитник прострелил в центр — туда, где уже летел к мячу Криштиану Роналду. Великий португалец не успел. Не размочил счет в заочном противостоянии с великим аргентинцем Лионелем Месси. У того уже пять голов на турнире, у Роналду — пока ни одного.
Вернее, было ни одного. А спустя минуту — уже один. Португальского лидера опять оставили без опеки в центре штрафной площади. Под навес Жуана Канселу он подстроился отлично и открыл счет. Так Криштиану Роналду стал первым игроком, забившим на шести чемпионатах мира.
И даже когда сборная Узбекистана справлялась с тем, чтобы остановить атаку оппонента, она тут же допускала ошибку. Ценой ошибки Одилжона Хамробекова стал второй гол. Полузащитник не смог обработать мяч неподалеку от своих ворот, подарил его Педру Нету и был вынужден фолить. Нет, это все-таки был не пенальти, а штрафной удар. Впрочем, штрафной очень опасный. Настолько опасный, что заполнившие хьюстонский NRG Stadium болельщики схватились за телефоны и начали снимать происходящее на поле.
Вот же он — шанс на второй гол Криштиану Роналду на турнире. Точка — убойная. У мяча — он. И еще Нуну Мендеш... Но это ведь неважно? Понятно ведь, кто будет бить? Сомнений ведь нет? Не было, видимо, сомнений и у игроков сборной Узбекистана. А зря. Пробил-то в итоге не Роналду, а топтавшийся рядышком с ним защитник. Мендеш поразил вратарский угол, застав врасплох Абдувохида Нематова.
Комфортное для португальцев течение матча нарушил удар Азиза Ганиева. Потрясающий удар из-за пределов штрафной в самую девятку. Но его гол, возникший из ниоткуда, вскоре был отменен. VAR разглядел то, чего не разглядел главный судья, марокканец Джалал Джайед. Нарушил правила Аббосбек Файзуллаев, отбиравший мяч у Жуана Канселу за мгновение до чудесного выстрела Ганиева.
А вскоре интрига, которая и так еле тлела, умерла совсем. Стремительную контратаку португальцев, в которой родился их третий мяч, начал перехватом Ренату Вейга, разогнал Бруну Фернандеш, а завершил Криштиану Роналду. А если бы не вынос с ленточки Абдукодира Хусанова, то на счету 41-летнего бомбардира к концу первого тайма был бы хет-трик. Но счет 3:0 до перерыва устоял, и в активе Роналду был только дубль.
Во втором тайме ничего принципиально не поменялось. Сборная Португалии, даже перейдя в режим экономии сил, все еще подкидывала работу вратарю Абдувохиду Нематову.
На излете часа игры у Криштиану Роналду был еще один шанс на хет-трик — что характерно, после второго в матче момента, когда он отказался от исполнения штрафного удара. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» вновь стоял у мяча, но неожиданно побежал открываться под заброс в штрафную. И мяч он в итоге получил, но голкипера не переиграл.
Четвертый гол в ворота узбекской команды, тем не менее, случился. Причем случился сразу же — пришел с углового. В протоколе значится имя Абдувохида Нематова — это он переправил мяч в собственный створ. А тем, кто смотрел матч, запомнится неординарное решение Бруну Фернандеша. Угловой подавал он — и неожиданно для всех отправил мяч к воротам команды Узбекистана не верхом, а низом. А итоговый счет — 5:0 — в концовке, на 87-й минуте установил Рафаэл Леан.
Благодаря победе сборная Португалии возглавила таблицу группы K. На ее счету четыре очка после двух матчей. Она практически гарантировала себе выход в play-off. Следом идут команды Колумбии (три очка) и ДР Конго (одно очко), которые во втором туре сыграют друг с другом рано утром в среду (матч начнется в 05:00 мск). Команда Узбекистана замыкает таблицу квартета. Очков она пока не набрала и оказалась на грани вылета с мирового первенства. Формально она еще может протиснуться в 1/16 финала, если обыграет конголезцев в заключительном туре. Но в реальности ее шансы выбраться в кубковую стадию при разнице мячей «минус 7» минимальны.