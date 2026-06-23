Роналду первым в истории забил на шести чемпионатах мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол во время матча с Узбекистаном и стал первым в истории футболистом, забившим на шести чемпионатах мира. Матч второго тура группы K проходит на «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Криштиану Роналду

Фото: Pedro Nunes / Reuters Криштиану Роналду

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Роналду открыл счет на шестой минуте. На 39-й он забил еще один гол в ворота команды Узбекистана. Ранее он забивал на чемпионатах мира 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годов. Прежде Роналду делил первое место по этому показателю с аргентинцем Лионелем Месси.

41-летний Криштиану Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы, победитель Лиги наций. Он выступал за испанский «Реал», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг». В декабре 2022 года перешел в «Аль-Наср».