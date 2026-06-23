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Роналду первым в истории забил на шести чемпионатах мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол во время матча с Узбекистаном и стал первым в истории футболистом, забившим на шести чемпионатах мира. Матч второго тура группы K проходит на «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Криштиану Роналду

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Роналду открыл счет на шестой минуте. На 39-й он забил еще один гол в ворота команды Узбекистана. Ранее он забивал на чемпионатах мира 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годов. Прежде Роналду делил первое место по этому показателю с аргентинцем Лионелем Месси.

41-летний Криштиану Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы, победитель Лиги наций. Он выступал за испанский «Реал», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг». В декабре 2022 года перешел в «Аль-Наср».

Фотогалерея

Лучшие бомбардиры чемпионатов мира

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Лионель Месси (Аргентина), &lt;b>18 голов&lt;/b>

Лионель Месси (Аргентина), 18 голов

Фото: John Reed / Imagn Images / Reuters

Мирослав Клозе (Германия), &lt;b>16 голов&lt;/b>. Играл на чемпионатах мира 2002, 2006, 2010 и 2016 годов

Мирослав Клозе (Германия), 16 голов. Играл на чемпионатах мира 2002, 2006, 2010 и 2016 годов

Фото: Andrew Medichini / AP

Килиан Мбаппе (Франция), &lt;b>16 голов&lt;/b>

Килиан Мбаппе (Франция), 16 голов

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Роналдо (Роналду Луис Назариу ди Лима, Бразилия), &lt;b>15 голов&lt;/b>. Ездил на мировые первенства 1994, 1998, 2002 и 2006 годов. При этом на ЧМ-1994 года ни разу не вышел на поле, просидев на скамейке запасных

Роналдо (Роналду Луис Назариу ди Лима, Бразилия), 15 голов. Ездил на мировые первенства 1994, 1998, 2002 и 2006 годов. При этом на ЧМ-1994 года ни разу не вышел на поле, просидев на скамейке запасных

Фото: Andrew Budd / Reuters

Герд Мюллер (Германия), &lt;b>14 голов&lt;/b>. Участвовал в чемпионатах мира 1970 и 1974 годов

Герд Мюллер (Германия), 14 голов. Участвовал в чемпионатах мира 1970 и 1974 годов

Фото: AP

Жюстен Фонтен (Франция), &lt;b>13 голов&lt;/b>. Установил свой рекорд всего за один чемпионат мира 1958 года &lt;BR>На фото в центре

Жюстен Фонтен (Франция), 13 голов. Установил свой рекорд всего за один чемпионат мира 1958 года
На фото в центре

Фото: STAFF / INTERCONTINENTALE / AFP

Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле (Бразилия), &lt;b>12 голов&lt;/b>. Играл на чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов

Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле (Бразилия), 12 голов. Играл на чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов

Фото: AFP

Юрген Клинсман (Германия), &lt;b>11 голов&lt;/b>. Играл на чемпионатах мира 1990, 1994 и 1998 годов

Юрген Клинсман (Германия), 11 голов. Играл на чемпионатах мира 1990, 1994 и 1998 годов

Фото: ANDREW WINNING / AFP

Шандор Кочиш (Венгрия), &lt;b>11 голов&lt;/b>. Участвовал лишь в одном чемпионате мира 1954 года &lt;BR>На фото в центре

Шандор Кочиш (Венгрия), 11 голов. Участвовал лишь в одном чемпионате мира 1954 года
На фото в центре

Фото: dpa Picture-Alliance / AFP

Гжегож Лято (Польша), &lt;b>10 голов&lt;/b>. Участвовал в чемпионатах мира 1974, 1978 и 1982 годов &lt;BR>На фото слева

Гжегож Лято (Польша), 10 голов. Участвовал в чемпионатах мира 1974, 1978 и 1982 годов
На фото слева

Фото: / AP / / AP

Томас Мюллер (Германия), &lt;b>10 голов&lt;/b>. Выступал на чемпионатах мира 2010, 2014 и 2018 годов. Вошел в состав команды Германии на мировое первенство 2022 года &lt;BR>На фото: в красной форме

Томас Мюллер (Германия), 10 голов. Выступал на чемпионатах мира 2010, 2014 и 2018 годов. Вошел в состав команды Германии на мировое первенство 2022 года
На фото: в красной форме

Фото: Matthias Schrader / AP

Теофило Кубильяс (Перу), &lt;b>10 голов&lt;/b>. Участвовал в мировых первенствах 1970, 1978 и 1982 годов &lt;BR>На фото второй справа

Теофило Кубильяс (Перу), 10 голов. Участвовал в мировых первенствах 1970, 1978 и 1982 годов
На фото второй справа

Фото: AP

Гари Линекер (Англия), &lt;b>10 голов&lt;/b>. Выступал на чемпионатах мира 1986 и 1990 годов &lt;BR>На фото справа

Гари Линекер (Англия), 10 голов. Выступал на чемпионатах мира 1986 и 1990 годов
На фото справа

Фото: STAFF / AFP

Габриэль Батистута (Аргентина), &lt;b>10 голов&lt;/b>. Играл на мировых первенствах 1994, 1998 и 2002 годов &lt;BR>На фото справа

Габриэль Батистута (Аргентина), 10 голов. Играл на мировых первенствах 1994, 1998 и 2002 годов
На фото справа

Фото: VANDERLEI ALMEIDA / AFP

Хельмут Ран (Германия), &lt;b>10 голов&lt;/b>. Участвовал в чемпионатах мира 1954 и 1958 годов &lt;BR>На фото слева

Хельмут Ран (Германия), 10 голов. Участвовал в чемпионатах мира 1954 и 1958 годов
На фото слева

Фото: stf / AP

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Лионель Месси (Аргентина), 18 голов

Фото: John Reed / Imagn Images / Reuters

Мирослав Клозе (Германия), 16 голов. Играл на чемпионатах мира 2002, 2006, 2010 и 2016 годов

Фото: Andrew Medichini / AP

Килиан Мбаппе (Франция), 16 голов

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Роналдо (Роналду Луис Назариу ди Лима, Бразилия), 15 голов. Ездил на мировые первенства 1994, 1998, 2002 и 2006 годов. При этом на ЧМ-1994 года ни разу не вышел на поле, просидев на скамейке запасных

Фото: Andrew Budd / Reuters

Герд Мюллер (Германия), 14 голов. Участвовал в чемпионатах мира 1970 и 1974 годов

Фото: AP

Жюстен Фонтен (Франция), 13 голов. Установил свой рекорд всего за один чемпионат мира 1958 года
На фото в центре

Фото: STAFF / INTERCONTINENTALE / AFP

Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле (Бразилия), 12 голов. Играл на чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов

Фото: AFP

Юрген Клинсман (Германия), 11 голов. Играл на чемпионатах мира 1990, 1994 и 1998 годов

Фото: ANDREW WINNING / AFP

Шандор Кочиш (Венгрия), 11 голов. Участвовал лишь в одном чемпионате мира 1954 года
На фото в центре

Фото: dpa Picture-Alliance / AFP

Гжегож Лято (Польша), 10 голов. Участвовал в чемпионатах мира 1974, 1978 и 1982 годов
На фото слева

Фото: / AP / / AP

Томас Мюллер (Германия), 10 голов. Выступал на чемпионатах мира 2010, 2014 и 2018 годов. Вошел в состав команды Германии на мировое первенство 2022 года
На фото: в красной форме

Фото: Matthias Schrader / AP

Теофило Кубильяс (Перу), 10 голов. Участвовал в мировых первенствах 1970, 1978 и 1982 годов
На фото второй справа

Фото: AP

Гари Линекер (Англия), 10 голов. Выступал на чемпионатах мира 1986 и 1990 годов
На фото справа

Фото: STAFF / AFP

Габриэль Батистута (Аргентина), 10 голов. Играл на мировых первенствах 1994, 1998 и 2002 годов
На фото справа

Фото: VANDERLEI ALMEIDA / AFP

Хельмут Ран (Германия), 10 голов. Участвовал в чемпионатах мира 1954 и 1958 годов
На фото слева

Фото: stf / AP

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