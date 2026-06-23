На АЗС в Петербурге ввели лимиты на продажу бензина до 30 литров

На заправках сети «Газпром нефть» в Петербурге ввели лимит на отпуск топлива — не более 30 литров по предоплате. Ограничения также действуют на некоторых станциях «Татнефти», сообщили читатели «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На заправках «Татнефти» ограничение касается только 95-го бензина

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ На заправках «Татнефти» ограничение касается только 95-го бензина

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На заправках «Татнефти» ограничение касается только 95-го бензина, остальное продается без лимитов. По данным СМИ, аналогичная ситуация наблюдается на Teboil и «Лукойл», где также действует лимит в 30 литров.

Дефицит бензина и ограничения на продажу топлива затронули более 50 регионов России. Самая критическая ситуация наблюдается в Крыму и Севастополе, где свободная продажа топлива практически остановлена. Перебои также активно фиксируются в Ростовской, Воронежской, Саратовской и Омской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях.

Карина Дроздецкая