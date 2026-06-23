На АЗС в Петербурге ввели лимиты на продажу бензина до 30 литров
На заправках сети «Газпром нефть» в Петербурге ввели лимит на отпуск топлива — не более 30 литров по предоплате. Ограничения также действуют на некоторых станциях «Татнефти», сообщили читатели «Ъ Северо-Запад».
На заправках «Татнефти» ограничение касается только 95-го бензина
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
На заправках «Татнефти» ограничение касается только 95-го бензина, остальное продается без лимитов. По данным СМИ, аналогичная ситуация наблюдается на Teboil и «Лукойл», где также действует лимит в 30 литров.
Дефицит бензина и ограничения на продажу топлива затронули более 50 регионов России. Самая критическая ситуация наблюдается в Крыму и Севастополе, где свободная продажа топлива практически остановлена. Перебои также активно фиксируются в Ростовской, Воронежской, Саратовской и Омской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях.