Хуснуллин рассказал о мерах Минобороны по защите сообщения с Крымом

Правительство России принимает с Минобороны дополнительные меры по защите всех видов транспортного сообщения с Крымом, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Кроме того, власти проработали с регионами меры господдержки для предпринимателей в Крыму и Севастополе в сфере туризма, добавил зампредседателя правительства.

«С учетом текущей ситуации, происходит некоторое снижение туристической активности на полуострове»,— сказал вице-премьер на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. 75% туристов прибывают в Крым автомобильным транспортом, 25% — железнодорожным, отметил господин Хуснуллин.

21 июня ВСУ ударили беспилотниками по парому на Керченской переправе, нефтяному терминалу и другим объектам энергетической инфраструктуры в Крыму. Четыре человека погибли, и еще 28 пострадали. На полуострове действуют ограничения на продажу топлива. Свободную продажу на АЗС и отпуск по талонам приостановили с 21 июня. Введен лимит провоза топлива по Крымскому мосту в 200 л. Приостановлено бронирование мест, прием и размещение детей в лагерях.