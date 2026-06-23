Лимит провоза топлива по Крымскому мосту увеличили до 200 литров

Составлено ИИ-Ассистентъ

Увеличение лимита провоза топлива через Крымский мост произошло на фоне длительных проблем с топливообеспечением в Крыму, начавшихся еще в конце августа 2025 года, когда фиксировались перебои с высокооктановым бензином на большинстве АЗС. Тогда же вводились ограничения на продажу топлива до 30 литров в одни руки, а цены были временно заморожены. Проблемы с поставками были связаны как со снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России, так и с логистическими трудностями, включая атаки на трассу Р-280 «Новороссия», проходящую через новые регионы, и на паромную переправу. Эти перебои с поставками сказывались на топливном рынке, особенно в Крыму, что приводило к дефициту. Для обеспечения нужд государственных служб, общественных объектов, коммунальных и экстренных служб топливо отпускалось в полной мере даже в разгар кризиса.

Запрет на свободную продажу топлива на АЗС в Крыму, введенный 21 июня 2026 года, также был связан с атаками беспилотников на Керченскую паромную переправу и другие объекты энергетической инфраструктуры полуострова, что привело к гибели людей и повреждению инфраструктуры. Эти атаки повлияли на логистику, так как проезд грузового транспорта через Крымский мост был запрещен с января 2026 года, а паромное сообщение временно приостановлено. Таким образом, сухопутный коридор через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь и Мелитополь оставался единственным путем для грузовиков и топливозаправщиков. Власти Крыма и Севастополя рассматривали дополнительные пути поставок топлива по суше и предпринимали меры по стабилизации ситуации, включая введение QR-кодов для покупки топлива и опубликование списков работающих АЗС.