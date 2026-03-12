Стармер знал о «репутационных рисках» назначения лорда Мандельсона послом в США

Премьер-министра Великобритании сэра Кира Стармера предупреждали о том, что назначение лорда Мандельсона послом в США в 2024 году несет с собой «репутационный риск» из-за дружбы лорда с американским финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает BBC, ссылаясь на документы, опубликованные вчера британским правительством.

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Как следует из этих документов (в общей сложности 147 страниц), 11 декабря 2024 года Кир Стармер получил докладную записку об «очень тесных взаимоотношениях» лорда Мандельсона и Эпштейна даже после того, как против Эпштейна было возбуждено уголовное дело о сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних. Сэр Кир Стармер изучил докладную записку и предупреждения о «репутационных рисках», но 20 декабря назначил лорда Мандельсона послом в США.

До обнародования этих документов британский премьер настаивал, что ему были неизвестны характер и глубина взаимоотношений лорда Мандельсона и Эпштейна. Документы опровергают это. Как отмечает BBC, в ближайшее время ожидается обнародование новых документов, которые могут дополнить картину.

Лорд Мандельсон был уволен с поста посла в США в сентябре 2025 года за связи с Эпштейном. В феврале 2026 года он был задержан полицией Лондона по подозрению в передаче Эпштейну конфиденциальной информации. Его освободили спустя девять часов. Расследование и проверки продолжаются.

Алена Миклашевская