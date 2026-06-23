Под повышенные ставки НДФЛ попали менее 1% работающих ставропольцев

Повышенные ставки налога на доходы физических лиц по итогам 2025 года применялись лишь к 0,8% работающих жителей Ставропольского края. Об этом в большом интервью «Ъ-Кавказ» рассказала руководитель УФНС России по Ставропольскому краю Елена Афонина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным регионального управления ФНС, под действие прогрессивной шкалы НДФЛ попали около 10,6 тыс. жителей края. При этом общая сумма исчисленного налога по данной категории составила около 5,5 млрд руб.

«По итогам прошлого года под действие повышенных ставок попали около 10,6 тыс. жителей края — это всего 0,8% от общего числа работающих граждан. При этом сумма исчисленного налога по этой категории составила около 5,5 млрд руб.»,— сообщила Елена Афонина.

Таким образом, повышенные ставки затронули менее одного процента занятых жителей региона. Вместе с тем их вклад в формирование бюджетных доходов оказался заметным. В налоговой службе отмечают, что фактические показатели подтвердили прогнозы, которые давались при подготовке реформы.

В УФНС считают, что введение прогрессивной шкалы не привело к массовому росту числа плательщиков повышенного налога. Большинство жителей региона по-прежнему платят НДФЛ по базовой ставке, тогда как новые ставки применяются к доходам наиболее обеспеченной категории граждан.

Тема НДФЛ остается одной из ключевых для региональных финансов. По словам госпожи Афониной, именно налог на доходы физических лиц сегодня выступает одним из основных драйверов роста бюджетных поступлений. За первые пять месяцев 2026 года сборы НДФЛ в Ставропольском крае выросли на 17% и достигли 23,7 млрд руб., что на 3,5 млрд руб. больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Рост поступлений в налоговой службе связывают с увеличением фонда оплаты труда, взысканием задолженности, а также ростом доходов от предпринимательской деятельности физических лиц. Наибольший вклад в поступления НДФЛ обеспечивают предприятия обрабатывающей промышленности, здравоохранения, торговли и государственного управления.

Напомним, прогрессивная шкала налогообложения доходов физических лиц была расширена с 2025 года. Новая система предусматривает несколько ставок НДФЛ в зависимости от уровня доходов налогоплательщика. Как показывают данные УФНС по Ставропольскому краю, повышенные ставки затронули относительно небольшое число жителей региона, однако обеспечили существенные поступления в бюджетную систему.

Роман Лаврухин