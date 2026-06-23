Угроза за угрозой

22 июня 2026 года в Пятигорске суд отправил в СИЗО двух женщин по обвинению в подготовке террористического акта против сотрудников правоохранительных органов. Сообщения о предотвращенных терактах в регионах Северного Кавказа в этом году появляются с пугающей частотой. Помимо Пятигорска, самые резонансные случаи пришлись на Ставрополь, Дагестан и Кабардино-Балкарию. В одних эпизодах фигурантов брали живыми и затем отправляли в СИЗО, в других — они оказывали вооруженное сопротивление и были ликвидированы на месте. Подробности — в обзоре «Ъ-Кавказ».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пятигорск

Самый свежий эпизод связан с Пятигорском, где 22 июня 2026 года суд отправил в СИЗО двух женщин, обвиняемых в подготовке теракта против сотрудников правоохранительных органов. По данным сообщений, обе фигурантки были задержаны до реализации замысла, а взрывные устройства обезврежены.

Следствие и спецслужбы утверждают, что это был планируемый двойной теракт, причем одна из женщин, по сообщениям прессы, была совсем молодой — 2006 года рождения, а вторая — 1979 года рождения. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, и тем самым дело быстро перешло из оперативной фазы в судебную.

Ставрополь

В феврале 2026 года ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Ставрополе, который, по версии спецслужбы, планировался к 23 февраля и был связан с украинскими спецслужбами. Силовики попытались задержать 20-летнего парня 19 февраля, когда он забирал из схрона комплектующие для взрывного устройства, однако тот оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем.

По информации силовиков, мужчина готовил взрыв на одном из торжественных мероприятий патриотической направленности.

Дагестан

Дагестанский сюжет оказался самым насыщенным по деталям и по числу целей. В конце января 2026 года ФСБ сообщила, что двое боевиков готовили теракты на железнодорожной станции и объекте религиозного культа. При попытке задержания оба оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем.

Позже ведомство и СМИ уточняли, что речь шла о планах подрыва участка Северо-Кавказской железной дороги на перегоне Махачкала — Дербент и о нападении на религиозный объект. По сообщениям, подозреваемые через мессенджер вышли на вербовщика террористов, присягнули запрещенной исламистской организации и заявили о готовности совершить атаку. В результате их судьба оказалась предельно жесткой: обоих ликвидировали на месте, а само дело стало одним из самых заметных январских эпизодов на Северном Кавказе.

Кабардино-Балкария

В Кабардино-Балкарии в январе 2026 года силовики предотвратили подготовку теракта против сотрудников полиции в Нальчике. Фигурантом оказался 16-летний местный житель, которого следствие подозревало в подготовке нападения с применением взрывного устройства и огнестрельного оружия.

По сообщениям Следственного комитета, подросток записал видеобращение с присягой к лидерам террористической организации, а затем под руководством куратора начал готовить преступление. Его не ликвидировали: он был задержан и заключен под стражу.

Пятигорск

Еще один пятигорский эпизод относится к апрелю 2026 года. По сообщениям СМИ, ФСБ задержала гражданку Германии, которую подозревали в подготовке теракта на объекте правоохранительных органов в Пятигорске. В публикациях подчеркивалось, что взрыв планировался на утреннее время, чтобы увеличить число жертв.

В итоге женщина была задержана в рамках операции спецслужб. Этот случай важен еще и тем, что в нем фигурировала иностранная гражданка, а значит, региональный сюжет быстро получил более широкий международный оттенок.

Всего по данным ФСБ и НАК, в 2026 году на территории России на середину мая было предотвращено 78 терактов, а всего — 101 преступление террористической направленности. Отдельной сводки по СКФО нет. Для сравнения, в 2025 году официально называлась цифра 308 предотвращенных терактов, а всего — 423 преступления террористической направленности. В СКФО в прошлом году на стадии подготовки предотвращено 27 терактов; отдельно НАК также говорил о 33 преступлениях террористической направленности, предотвращенных с начала года, включая эти 27 терактов. В 2024 году в Северо-Кавказском федеральном округе совершено 6 терактов и предотвращено 23 террористических преступления.

Станислав Маслаков