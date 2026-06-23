На Дону заведующую детским садом осудили за мошенничество

Бывшую заведующую детским садом «Ивушка» в станице Обливской признали виновной в мошенничестве и превышении должностных полномочий из корыстных побуждений. Об этом сообщает пресс-служба Обливского районного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, фигурантка оформляла своим подчиненным совмещение должностей на время отсутствия других сотрудников. Деньги, предназначенные за эту дополнительную работу, сотрудникам не поступали — заведующая присваивала их и использовала по своему усмотрению. Материальный вред составил 80,1 тыс. руб.

Обвиняемая признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд приговорил ее трем годам и двум месяцам лишения свободы условно.

Наталья Белоштейн