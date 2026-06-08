SIPRI: РФ и другие ядерные державы ускоряют модернизацию стратегических вооружений

Россия остается одним из ключевых игроков в области ядерных вооружений: ее арсенал — крупнейший в мире наряду с американским, а модернизация продолжается на фоне снижения прозрачности и ослабления международных договоров, следует из обзора глобального состояния ядерных вооружений, опубликованного Стокгольмским институтом исследования проблем мира (SIPRI).

По данным SIPRI, мировой запас ядерных боеголовок в январе 2026 года составил около 12,2 тыс. единиц, из которых почти 10 тыс. находились на военных складах. Россия и США владеют около 83% накопленных боеголовок. Институт также фиксирует относительную стабильность российского арсенала по численности боеголовок и указывает на модернизацию как на приоритет. В отчете упоминаются успешные испытания крылатой ракеты «Буревестник» и строительство в Белоруссии базы для размещения ракеты средней дальности «Орешник». При этом прогнозировавшийся американскими экспертами рост российского нестратегического ядерного потенциала не подтвердился.

SIPRI помещает российскую программу в более широкий международный контекст. Китай уже располагает арсеналом из около 620 боеголовок (около 5% от мирового) и интенсивно развивает инфраструктуру для развертывания межконтинентальных ракет, быстрее других ядерных держав наращивая собственный потенциал. Индия и Пакистан также продолжают расширять свои программы, а Северная Корея продемонстрировала новые системы, включая твердотопливную межконтинентальную ракету «Хвасон-20». SIPRI отмечает, что эти изменения происходят на фоне общего роста зависимости государств от ядерного оружия как инструмента политического влияния.

Особое беспокойство авторов доклада вызывает истечение срока действия российско-американского договора СНВ-3 в феврале 2026 года. SIPRI предупреждает, что снижение прозрачности и отсутствие контрольных механизмов усиливают стратегическую неопределенность. Совокупность этих факторов создает новую, более сложную и менее предсказуемую стратегическую среду. Роль России в этой конфигурации остается ключевой, но уже не единственной, считают эксперты института.

Интервью посла по особым поручениям МИД РФ Андрея Белоусова об обзорной конференции по ДНЯО читайте в материале «Уже в течение первых недель выявились острые, а порой неразрешимые противоречия».

Дмитрий Сотак