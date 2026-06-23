На Дону наблюдается падение ИЖС на фоне увеличения числа многоэтажек

За пять месяцев 2026 года в Ростовской области ввели 520 тыс. кв. м индивидуальных жилых домов, что на 31% меньше год к году. В то же время, строительство многоквартирных домов увеличилось вдвое: с прошлогодних 193 тыс. до 387 тыс. кв. м. Об этом свидетельствуют данные ДОМ.РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В целом по России в тот же период введено 35 млн кв. м жилья, что является самым низким показателем с 2022 года. Общий объем ввода сократился на 22% в основном из-за сокращения индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В то же время многоквартирные дома (МКД) показали рост ввода на 8% по сравнению с прошлым годом.

Самое большое количество жилья в МКД введено в Москве (2,07 млн кв. м, +11% г/г), Свердловской области (976 тыс. кв. м, рост в 2,5 раза) и Республике Татарстан (851 тыс. кв. м, рост в 2,1 раза).

По вводу ИЖС лидируют Московская область (2,9 млн кв. м, -43% г/г), Ленинградская область (1,5 млн кв. м, -16%) и Татарстан (1,1 млн кв. м, -26%).

Наталья Белоштейн