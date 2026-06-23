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ФАС усилит контроль за поставками топлива аграриям в регионах Северо-Запада

Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным управлениям Северо-Западного федерального округа усилить контроль за реализацией топлива сельскохозяйственным предприятиям.

УФАС проверит продажи топлива аграриям в период полевых работ

УФАС проверит продажи топлива аграриям в период полевых работ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

УФАС проверит продажи топлива аграриям в период полевых работ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Региональные управления ФАС совместно с органами власти должны сформировать перечни аграрных организаций и определить для каждой из них фактическую потребность в топливе.

Особое внимание ведомство рекомендовало уделить обеспечению сельхозпроизводителей в период сезонных полевых работ, когда потребление топлива традиционно возрастает.

В ФАС подчеркнули, что в случае выявления нарушений антимонопольные органы должны оперативно применять предусмотренные меры реагирования.

Матвей Николаев

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