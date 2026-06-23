Кассация отклонила жалобу дончанина о возмещении ущерба государству

Четвертый кассационный суд (г. Краснодар) отклонил жалобу жителя Ростовской области, которого обязали возместить ущерб государству за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, учредитель и фактический руководитель ООО «Энергия Юг» внес ложные сведения по НДС за два квартала 2016 года и уклонился таким образом от уплаты более 92 млн руб. налогов. В отношении директора возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией), однако уголовное преследование было прекращено в связи с истечением срока давности. В рамках гражданского судопроизводства Пролетарский районный суд РостованаДону взыскал с ответчика полную сумму причиненного государству ущерба. Апелляционный суд поддержал это решение.

В кассационной жалобе ответчик указал, что в деле нет судебного решения, которое бы признало его виновным или определило размер ущерба бюджету. Он также настаивал, что если компания действительно уклонялась от уплаты налогов, то взыскать недоплаченное должны с юридического лица.

«Суд установил, что именно действиями ответчика как руководителя компании причинен ущерб государству, размер которого надлежащим образом подтвержден несколькими экспертными заключениями. Суд также отметил, что с учетом ликвидации компании до подачи иска о возмещении ущерба суды обоснованно пришли к выводу о том, что надлежащим ответчиком по делу является ее учредитель. При этом прекращение уголовного дела и освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности не освобождает виновного от обязательств по возмещению нанесенного государству ущерба», — указано в определении суда.

Константин Соловьев