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Экспорт вологодских кондитерских изделий вырос почти на 19% за полгода

Губернатор Георгий Филимонов сообщил о росте экспорта кондитерских изделий из Вологодской области. За пять месяцев 2026 года производители отправили за рубеж более 2 тыс. тонн шоколадной, сахаристой и мучной продукции — на 18,8% больше, чем годом ранее. Основу агроэкспорта региона обеспечивают около 50 предприятий.

Основу агроэкспорта региона обеспечивают около 50 предприятий

Основу агроэкспорта региона обеспечивают около 50 предприятий

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основу агроэкспорта региона обеспечивают около 50 предприятий

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лидерами отрасли остаются череповецкая и шекснинская компании, чья продукция пользуется устойчивым спросом за пределами региона. Наращивание поставок ведется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного президентом Владимиром Путиным.

Кирилл Конторщиков

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