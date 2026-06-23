Комитет Госдумы рекомендовал одобрить в I чтении проект о поддержке «Почты России»
Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал принять в первом чтении законопроект о модернизации и мерах поддержки «Почты России». Об этом свидетельствует статус инициативы в думской системе документооборота.
Проект вносит поправки в Федеральный закон «О почтовой связи». Согласно документу, платежные документы за жилье и коммунальные услуги будут направлять через портал «Госуслуги». В почтовых отделениях начнут принимать безналичную оплату без комиссии. Почтовые ящики смогут использовать только «Почта России», управляющая компания и сторонние организации — по решению общего собрания жильцов.
Кроме того, у почтовых операторов появится возможность привлекать сторонние компании и индивидуальных предпринимателей для доставки коммерческих посылок. «Почта России» также сможет размещать рекламу на доставляемых ею платежных документах. Законопроект предусматривает оптимизацию графиков работы почтовых отделений.
Инициативу разработало Минцифры. 25 мая законопроект поддержала правкомиссия. В начале июня правительство внесло его в Госдуму. В прошлом году в Счетной палате заявляли, что деятельность «Почты России» приносит убытки и не способствует развитию и повышению доступности услуг почтовой связи в стране.
Законопроект о поддержке «Почты России», разработанный Минцифры, стал предметом широкого обсуждения. Изначальные версии документа, представленные в начале 2026 года, вызывали обеспокоенность у представителей бизнеса, в частности, в организациях вроде «Опоры России» и Ассоциации цифровых платформ. Бизнес опасался монополизации рынка доставки, увеличения стоимости лицензий для почтовых операторов и обязательного открытия пунктов выдачи заказов маркетплейсами в отделениях «Почты России». Эти меры могли привести к уходу с рынка небольших компаний, росту тарифов для потребителей и дополнительным расходам для маркетплейсов, которые оценивались до 90 млрд рублей в год. Депутаты и правительство РФ обсуждали различные варианты поддержки «Почты России», включая её «деприватизацию» и возвращение статуса госпредприятия.
Впоследствии Минцифры смягчило наиболее спорные положения законопроекта, убрав требования о платных лицензиях для операторов доставки, открытии ПВЗ в отделениях почты и ежеквартальном сборе в 3% от доходов за междугородние посылки. Тем не менее, вопрос финансирования и модернизации «Почты России» остается актуальным. На модернизацию сети отделений, особенно в сельских и труднодоступных районах, планируется выделить значительные средства из федерального бюджета, по 5 млрд рублей ежегодно в 2026–2028 годах. Власти также рассматривали возможность финансирования ремонта отделений за счет средств от повышения штрафов за нарушение ПДД и предоставление льгот от регионов.