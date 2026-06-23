Комитет Госдумы рекомендовал одобрить в I чтении проект о поддержке «Почты России»

Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал принять в первом чтении законопроект о модернизации и мерах поддержки «Почты России». Об этом свидетельствует статус инициативы в думской системе документооборота.

Проект вносит поправки в Федеральный закон «О почтовой связи». Согласно документу, платежные документы за жилье и коммунальные услуги будут направлять через портал «Госуслуги». В почтовых отделениях начнут принимать безналичную оплату без комиссии. Почтовые ящики смогут использовать только «Почта России», управляющая компания и сторонние организации — по решению общего собрания жильцов.

Кроме того, у почтовых операторов появится возможность привлекать сторонние компании и индивидуальных предпринимателей для доставки коммерческих посылок. «Почта России» также сможет размещать рекламу на доставляемых ею платежных документах. Законопроект предусматривает оптимизацию графиков работы почтовых отделений.

Инициативу разработало Минцифры. 25 мая законопроект поддержала правкомиссия. В начале июня правительство внесло его в Госдуму. В прошлом году в Счетной палате заявляли, что деятельность «Почты России» приносит убытки и не способствует развитию и повышению доступности услуг почтовой связи в стране.