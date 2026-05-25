Правкомиссия поддержала законопроект о поддержке «Почты России»

Законопроект о поддержке «Почты России» был поддержан правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Об этом сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев.

«Законопроект о "Почте" прошел комиссию, был поддержан на комиссии по законопроектной деятельности, поэтому мы ждем рассмотрения на правительстве и вносим уже в Думу»,— сказал господин Шадаев на пленарном заседании в Совете федерации (цитата по «РИА Новости»).

В апреле 2025 года в Счетной палате заявили, что деятельность «Почты России» приносит убытки и не способствует развитию и повышению доступности услуг почтовой связи в стране. В марте этого года Минцифры внесло в правительство законопроект о мерах поддержки «Почты России». По словам главы министерства, инициатива направлена на то, чтобы обеспечить «Почту России» стабильными источниками дохода.

Законопроект в том числе предусматривает модернизацию почтовой отрасли в целом. Среди предложенных мер — продажа безрецептурных лекарств в почтовых отделениях, получение квитанций за ЖКУ на «Госуслугах», открытие ПВЗ в почтовых отделениях.

История русской почты связана с ямами — почтовыми станциями, появившимися в XIII веке. Ямщики развозили как письма и грамоты, так и людей с их кладью. Для надзора над ямщиками и доставки государственных бумаг был учрежден Ямской приказ (с 1516 года), позже ставший Ямской канцелярией. Современная почтовая система в России начала формироваться при императоре Петре I

Фото: Государственный Русский Музей

В XV-XVI веках сеть почтовых станций уже охватывала всю территорию России. В 1781 году, помимо писем и посылок, по почте начали пересылать деньги

Фото: РИА Новости

В 1917-1932 годах в РСФСР, затем в СССР действовал Народный комиссариат почт и телеграфов. В 1932 году он был заменен на Народный комиссариат связи СССР, который после Великой Отечественной войны стал союзным министерством &lt;br> На фото: почтальон доставляет журнал «Огонек»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Предприятия почты и электросвязи были объединенными, существуя сначала в составе областных и республиканских управлений связи, а затем в составе государственных предприятий связи и информатики

Фото: Георгий Зельма / Фотоархив журнала «Огонёк»

В рамках автоматизации процесса в 1950-е годы на московском почтамте появилась машина, сортирующая посылки

Фото: Евгений Тиханов / Фотоархив журнала «Огонёк»

Профессия сортировщика почты востребована до сих пор. Он сортирует бандероли, письма, газеты и прочие почтовые отправления

Фото: Евгений Тиханов / Фотоархив журнала «Огонёк»

Помимо хорошей физической формы для подъема тяжелых мешков с почтой, современному сортировщику также обязательно знание компьютера

Фото: Борис Кузьмин / Фотоархив журнала «Огонёк»

В отдаленные районы почта доставляется самолетами. Внутриобластные почтовые авиамаршруты были организованы в Якутии, Магаданской и Тюменской областях, Чукотском автономном округе, Красноярском и Камчатском краях&lt;br> На фото: почтовый самолет на Чукотке, 1950-е годы

Фото: С. Медынский / Фотоархив журнала «Огонёк»

Одной из функций почты также является доставка пожилым людям пенсии на дом

Фото: Юрий Кривоносов / Фотоархив журнала «Огонёк»

Почтовую связь войск обеспечивает система полевой почты, которая в военное время превращается в военно-полевую почту&lt;br> На фото: матросы Северного флота с письмами из дома, 1980-е годы

Фото: РИА Новости

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» было создано в 2002 году на базе департамента почтовой связи Министерства связи и информатизации&lt;br> На фото: почтовый вертолет Ми-2 в аэропорту Хабаровска

Фото: Коммерсантъ / Евгений Переверзев

Число сотрудников «Почты России» превышает 350 тыс. человек&lt;br> На фото: логистический центр во Внуково

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В 2016 году банковской группой ВТБ и «Почтой России» был создан «Почта Банк». По данным на май 2020 года, он занимает 23-е место среди российских банков по величине чистых активов (521 млрд руб.)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В 2018 году «Почта России» провела тестовую доставку беспилотником. Груз должен был быть доставлен из почтового отделения Улан-Удэ в село Тарбагатай в 35 км от города. Полет квадрокоптера завершился аварией

Фото: Андрей Огородник / ТАСС

С 1 октября 2019 года ФГУП «Почта России» было реоганизовано в акционерное общество «Почта России»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

