Правкомиссия поддержала законопроект о поддержке «Почты России»

Законопроект о поддержке «Почты России» был поддержан правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Об этом сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев.

«Законопроект о "Почте" прошел комиссию, был поддержан на комиссии по законопроектной деятельности, поэтому мы ждем рассмотрения на правительстве и вносим уже в Думу»,— сказал господин Шадаев на пленарном заседании в Совете федерации (цитата по «РИА Новости»).

В апреле 2025 года в Счетной палате заявили, что деятельность «Почты России» приносит убытки и не способствует развитию и повышению доступности услуг почтовой связи в стране. В марте этого года Минцифры внесло в правительство законопроект о мерах поддержки «Почты России». По словам главы министерства, инициатива направлена на то, чтобы обеспечить «Почту России» стабильными источниками дохода.

Законопроект в том числе предусматривает модернизацию почтовой отрасли в целом. Среди предложенных мер — продажа безрецептурных лекарств в почтовых отделениях, получение квитанций за ЖКУ на «Госуслугах», открытие ПВЗ в почтовых отделениях.