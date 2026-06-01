Правительство внесло в Госдуму законопроект о поддержке «Почты России»

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о модернизации и мерах поддержки «Почты России». Об этом свидетельствует статус инициативы в думской системе документооборота.

Проектом предлагается внести поправки в Федеральный закон «О почтовой связи». Согласно документу, платежные документы за жилье и коммунальные услуги будут направлять через портал «Госуслуги». В почтовых отделениях начнут принимать безналичную оплату без комиссии. Почтовые ящики смогут использовать только «Почта России», управляющая компания и сторонние организации — по решению общего собрания жильцов.

Кроме того, у почтовых операторов появится возможность привлекать сторонние компании и индивидуальных предпринимателей для доставки коммерческих посылок. «Почта России» также сможет размещать рекламу на доставляемых ею платежных документах. Законопроект предусматривает оптимизацию графиков работы почтовых отделений.

В апреле 2025 года в Счетной палате заявили, что деятельность «Почты России» приносит убытки и не способствует развитию и повышению доступности услуг почтовой связи в стране. В марте этого года Минцифры внесло в правительство законопроект о мерах поддержки «Почты России». По словам главы министерства, инициатива направлена на то, чтобы обеспечить «Почту России» стабильными источниками дохода. 25 мая инициативу поддержала правкомиссия.