В Новосибирске осудили подростков, готовивших по заказу СБУ убийство военного

Новосибирский суд приговорил к пяти годам в воспитательной колонии двух подростков, готовивших по заказу СБУ убийство военнослужащего. Молодым людям вменяли в вину покушение на убийство по найму общеопасным способом (ст. 30, ст. 105 УК РФ), сообщили сегодня в региональном управлении Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По материалам дела, юноши получили «заказ» на убийство офицера на одном из интернет-ресурсов, когда искали быстрый заработок. Впоследствии заказчик прислал им три тюбика с химическими веществами. Ядовитую мазь, которая проникает через кожу и вызывает острую сердечную недостаточность, подростки нанесли на ручку водительской двери и зеркало автомобиля военного, снимая происходящее на камеру мобильного телефона. По данным источников «Ъ-Сибирь», молодым людям заплатили около 16 тыс. руб., которые поступили на открытый ими криптокошелек.

Подозреваемых задержали оперативники ФСБ, в чьей разработке они находились. Военнослужащий, имя которого не раскрывается, не пострадал. С санкции суда подростков заключили под стражу, вину они не признали.

В августе 2025 года Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что в Новосибирске предотвращено планировавшееся спецслужбами Украины убийство российского военнослужащего «при помощи токсичных химических веществ».

Илья Николаев