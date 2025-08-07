Вам тут ядом намазано

ФСБ предотвратила в Новосибирске убийство военнослужащего, которое, по данным силовиков, готовили спецслужбы Украины. Офицера собирались отравить. Ядовитую мазь, которая проникает через кожу и вызывает острую сердечную недостаточность, на ручку водительской двери и зеркало автомобиля военного нанесли два нанятых организаторами новосибирских подростка. Органы госбезопасности задержали молодых людей, один из которых признался, что такую «работу» нашел в интернете.

Подозреваемые в попытке отравления водворены в СИЗО до 26 сентября

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Подозреваемые в попытке отравления водворены в СИЗО до 26 сентября

В Новосибирске предотвратили планировавшееся спецслужбами Украины убийство российского военнослужащего «при помощи токсичных химических веществ», рассказали в Центре общественных связей ФСБ. Исполнителями преступления должны были стать двое новосибирских подростков.

По информации правоохранителей, молодые люди получили «заказ» на убийство офицера на одном из интернет-ресурсов, когда искали быстрый заработок. Сумма обещанного им гонорара пока не раскрывается.

Действия подростков с момента начала подготовки к преступлению координировалась с территории Украины через мессенджер Telegram. Парни получили от заказчиков три тюбика с химическими веществами, которые, по материалам дела, вызывают острую сердечную недостаточность и могут привести к смерти.

Около 6:30 24 июля на автопарковке отравители нанесли ядовитую мазь на ручку водительской двери и боковое зеркало автомобиля Nissan военного, после чего скрылись. Вскоре молодых людей задержали оперативники ФСБ, в чьей разработке они находились. По данным источников «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах, задержанным по 16 лет, оба учатся в колледже. Военнослужащий не пострадал.

Сегодня силовики распространили видеозапись событий, предшествующих задержанию. На кадрах видно, как подозреваемые, чьи лица скрыты за медицинскими масками и капюшонами, чем-то обрабатывают ручку водительской двери иномарки. Затем один из парней снимает резиновые перчатки и выбрасывает их в мусорную урну.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, в отношении подростков возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности), им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Отметим, что по закону максимальный срок лишения свободы для несовершеннолетних не может превышать десяти лет.

Ленинский районный суд Новосибирска водворил подростков в СИЗО до 26 сентября. В материалах следствия, которые частично приводит суд, указывается, что молодые люди понимали, «что потерпевший будет прикасаться к своему автомобилю, и что при попадании ядовитого вещества на тело последнего наступит его смерть».

«Задержан за покушение на убийство СВОшника»,— сказал на допросе один из задержанных. Имя военнослужащего, который должен был стать жертвой отравления, ему не известно. По словам подростка, такую «работу» он нашел в интернете, а выполнить ее предложил мужчина, называвшийся разными именами.

«В отношении несовершеннолетних назначены психолого-психиатрические судебные экспертизы, проводится необходимый комплекс следственных действий»,— сообщили в следственном ведомстве.

Константин Воронов