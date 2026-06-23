Претензии на полмиллиарда

Арбитражный суд Ростовской области в мае 2026 года ввел процедуру наблюдения в отношении АО «Ростовавтодор». Требования кредиторов к акционерному обществу превысили 578 млн рублей. С момента введения процедуры наблюдения их предъявили 37 компаний. Самую крупную сумму — 110,9 млн руб. — намерен получить тульский поставщик машинного оборудования ООО «Машпром». По мнению экспертов, избежать банкротства едва ли получится.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения в отношении АО «Ростовавтодор» 12 мая 2026 года. По состоянию на 19 июня 2026 года, временный управляющий АО «Ростовавтодор» Николай Плугатырев сообщил о получении требований от 37 кредиторов. Общая сумма требований превысила 578 млн руб. Соответствующая информация опубликована в ЕФРСБ.

Иск о банкротстве подало ООО «СК Армада». Сумма требований предприятия к «Ростовавтодору» превысила 11,6 млн руб. Временным управляющим назначен Николай Плугатырев.

Первыми о своих требованиях заявили ООО «Спецстрой», ООО «Комплекттехторг» и ООО ««Сириус». Общая сумма обязательств АО «Ростовавтодор» перед этими поставщиками превысила 64,1 млн руб.

Далее о своих требованиях заявили МП «Азовводоканал», ООО «Союзспецавто», ООО «Промснаб», ООО «Дорстрой», ООО «Экоград-Н», ООО «Ф Бергер Опт», ООО «Неруд Дорстрой», ООО «Юг Сайлс», ООО «Газпром межрайгаз Ростов-на-Дону», ООО «Консультантплюс Ростов-на-Дону», АО «Азово-Донская нерудная компания», ООО «ФН машины», ООО «Стелс-Юг», ООО «Юггидравлика», отдел капитального строительства администрации Каменского района, ООО «Континент-Авто», ООО «АСН-Проект», ООО «Донавтозапчасти», АО «Донэнерго», ООО «Амбрелла», ООО «Про Фактор», ООО «Руссоль-Юг», ООО «Машпром», ООО «Евразия», ООО «Таллер» и ряд частных лиц. Сумма их требований превысила 514 млн руб.

Самые крупные претензии к АО «Ростовавтодор» предъявил поставщик промышленных машин ООО «Машпром» из Тулы. Компания задолжала тульской организации 110,9 млн руб.

Кроме этого, по данным ФНС РФ, налоговая задолженность компании на 1 мая 2026 года составила 246,6 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Ростовавтодор» было зарегистрировано в 2024 году в результате реорганизации ГУП «Ростовавтодор». Основной вид деятельности предприятия — строительство автомобильных дорог. Уставный капитал — 1,1 млрд руб. Гендиректор — Михаил Грошев. В 2025 году выручка предприятия составила 4,3 млрд руб., что на 8% ниже, чем в 2024 году — 4,4 млрд руб. В тот же период убыток «Ростовавтодора» составил 134,6 млн руб.

Согласно информации Федерального казначейства, в 2025 году «Ростовавтодор» выступил поставщиком в 122 госконтрактах на 9 млрд руб., 14 из них, на 5,4 млрд руб., были заключены с министерством транспорта Ростовской области.

С 2016 года по 2020 годы ГУП «Ростовавтодор» возглавлял бывший замгубернатора — министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев. Сейчас он находится в федеральном розыске по обвинению в превышении полномочий и ограничении конкуренции. В отношении него заочно избрана мера пресечения в виде ареста. По версии следствия, Владимир Окунев в период работы директором ГУП «Ростовавтодор» через доверенных лиц стал де-факто владельцем компании-конкурента на рынке дорожных работ. За счет этого между компаниями заключили антиконкурентное соглашение.

По мнению управляющего партнера адвокатского бюро «Астериск» Владимира Хантимирова, число требований кредиторов может возрасти. Так, 17 июня Арбитражный суд Ростовской области решил взыскать с «Ростовавтодора» в пользу ООО «Траст Маринер» 53,7 млн руб. задолженности за поставки топлива и 1,6 млн руб. пени.

«Число требований кредиторов с высокой вероятностью еще вырастет. Процедура наблюдения была введена сравнительно недавно, 12 мая 2026 года. Срок предъявления требований в наблюдении составляет 30 дней с даты публикации (ст. 71 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», однако пропуск этого срока не лишает кредиторов права на включение в реестр, требования могут быть заявлены и позднее. Кроме того, к реестру могут добавиться требования, подтверждаемые отдельными судебными актами, как, например, уже взысканные судом 55 млн руб. в пользу ООО "Траст Маринер"»,— считает эксперт.

Владимир Хантимиров добавил, что по закону наблюдение должно быть завершено в семимесячный срок с даты принятия заявления о признании должника банкротом.

За это время временный управляющий обязан проанализировать финансовое состояние должника, проверить наличие признаков преднамеренного или фиктивного банкротства и провести первое собрание кредиторов. На нем примут решение о том, ходатайствовать ли перед судом о введении финансового оздоровления, внешнего управления или о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства.

Избежать банкротства в данном случае, скорее всего, не получится, учитывая отрицательную динамику выручки и низкую рентабельность, вероятность перехода в конкурсное производство (банкротство) крайне высока, полагает господин Хантимиров.

«Реабилитационные процедуры в российской практике применяются редко и в данном случае экономически мало оправданы. Однако, учитывая, что компания создана в результате реорганизации ГУП, нельзя исключать участия регионального бюджета или заинтересованного инвестора в погашении долгов важного дорожно-строительного предприятия»,— резюмировал эксперт.

Наталья Белоштейн