Семь человек задержаны за подготовку атаки дронов на турнире UFC в Белом доме США

Еще двоих подозреваемых в организации атаки БПЛА на Белый дом в день рождения президента Дональда Трампа задержали в США. Об этом сообщает Минюст Соединенных Штатов.

Уильяма Фолкнера задержали в штате Вашингтон 19 июня, а Джордана Ринкера — в штате Миссури 21 июня. Им грозит тюремный срок вплоть до пожизненного. Число задержанных по этому делу выросло до семи.

На прошлой неделе американский Минюст объявил, что пятерым задержанным заговорщикам грозит тюремный срок вплоть до пожизненного и штраф в $250 тыс. Кроме того, заговор был признан новым покушением на убийство Дональда Трампа.

Ранее в министерстве внутренней безопасности США заявили, что организатором сорванного нападения на Белый дом с помощью дронов со взрывчаткой был мигрант из Мексики Авраам Эрмосильо Альварес. Его задержали в штате Небраска 14 июня. В общей сложности в штатах Огайо, Миссури, Небраска и Калифорния были задержаны пять подозреваемых.

14 июня, в день рождения Дональда Трампа, на Южной лужайке Белого дома прошел турнир UFC Freedom 250. ФБР за четыре дня до турнира узнало о подготовке теракта во время мероприятия. Сам господин Трамп заявил, что не слышал о готовящейся атаке дронов.

Как сообщал Fox News, всего соучастниками по этому делу проходят 23 человека. Злоумышленники планировали ударить начиненными взрывчаткой БПЛА по соседним с Белым домом зданиям, чтобы спровоцировать эвакуацию и открыть огонь по людям. Затем они собирались штурмовать ворота Белого дома. Собеседники телеканала утверждали, что целью была «капиталистическая элита», миллиардеры и политики.

Подробнее — в материале «Ъ» «Теракт под юбилей».