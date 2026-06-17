Теракт под юбилей

Дональд Трамп и члены его кабинета в очередной раз могли стать объектом покушения — и не где-нибудь, а прямо в Белом доме. 16 июня ФБР сообщило о предотвращении планировавшегося нападения на зрителей турнира по смешанным единоборствам (UFC) на лужайке у Белого дома в минувшие выходные, которым президент США отметил свой юбилей. Это уже не первая и даже не вторая попытка физически устранить президента — за последние два года Трамп пережил уже несколько покушений. Каждый новый инцидент все отчетливее высвечивает опасную радикализацию и глубокий раскол американского общества. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор UFC Дэна Уайт (третий слева), президент США Дональд Трамп (в центре) и первая леди США Мелания Трамп (четвертая справа) на турнире UFC на лужайке у Белого дома

Фото: Evan Vucci / Reuters, Evan Vucci / Pool / File Photo / Reuters Гендиректор UFC Дэна Уайт (третий слева), президент США Дональд Трамп (в центре) и первая леди США Мелания Трамп (четвертая справа) на турнире UFC на лужайке у Белого дома

Фото: Evan Vucci / Reuters, Evan Vucci / Pool / File Photo / Reuters

То, что планировалось группой как минимум из пяти заговорщиков в Вашингтоне, больше напоминает сюжет голливудского триллера, нежели реальность. Молодые люди собирались взорвать начиненные взрывчаткой дроны над ареной, сооруженной для боев по смешанным единоборствам к празднованию 80-летия президента Дональда Трампа, вызвать панику в толпе зрителей, а затем открыть огонь по людям, когда они начнут разбегаться.

Но спецслужбы, как стало известно 16 июня, сумели предотвратить трагедию. План был раскрыт благодаря обеспокоенной матери одного из заговорщиков, которая позвонила в полицию. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителей правоохранительных органов. Женщина рассказала, что ее 19-летний сын Тайсен Пропер общался в интернете с группой, которую в судебных документах описывают как «бывших военных и христиан».

Участники закрытых чатов выражали ультрарелигиозные и антиправительственные настроения, недовольство коррупцией во властных кругах и ходом дела Джеффри Эпштейна.

Помимо покупки оружия мать заметила, что сын изучал и рисовал карты местности к северо-западу от Вашингтона и занимался интенсивной физической подготовкой. Она видела, как он получал дополнительные изображения и карты через мессенджеры, и подслушала его телефонный разговор. Когда она спросила, чем он занимается, Тайсен ответил, что не может сказать всего, но они проводят «разведку» и «оперативные мероприятия». ФБР узнало о предполагаемом заговоре 10 июня — за четыре дня до мероприятия.

14 июня на праздничном турнире помимо высокопоставленных чиновников и представителей крупного бизнеса (в том числе Марка Цукерберга и Дэвида Эллисона) присутствовали тысячи обычных зрителей. В случае реализации кровавого плана трагедия могла унести жизни десятков или даже сотен людей. Директор ФБР Кэш Пател назвал аресты и предотвращение теракта проявлением силы правоохранительных органов.

Известно также, что 11 июня силовики провели обыск в доме Тайсена Пропера в Огайо, где обнаружили большое количество боеприпасов, гильз и камуфляжной экипировки.

В ходе допроса молодой человек признался в планировании нападения на Белый дом и заявил, что его целью было «дать толчок» революции в США.

Он также назвал имена соучастников, после чего обвинения были предъявлены еще четырем людям.

Согласно судебным документам, один из них, 32-летний Майкл Алан Томас, активно участвовал в групповых чатах, где обсуждалась закупка дронов и взрывчатки. В тех же чатах он обсуждал организацию в Южной Калифорнии «тренировки снайперов» и размышлял о необходимости тренироваться для «партизанской войны». Томас признался правоохранительным органам, что помогал планировать нападение и призывал других к нему присоединиться.

В доме другого участника планировавшегося нападения, 32-летнего Дэниела К. Эскриджа, нашли оружие и снаряжение, а его жена сообщила, что он выступал вербовщиком группы. Авраама Эрмосильо Альвареса, известного в чатах под ником Пастух, соучастники называли мозгом операции. Он выбирал позиции для снайперов и дронов, а также настаивал на том, чтобы беспилотники несли максимальный груз взрывчатки.

В случае признания виновными в заговоре с целью убийства каждому обвиняемому грозит пожизненное заключение и штраф до $250 тыс., уточнил Минюст.

За последние пару лет Дональд Трамп пережил несколько покушений на свою жизнь. Первое серьезное покушение произошло 13 июля 2024 года на предвыборном митинге в Батлере (Пенсильвания), где 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь из полуавтоматической винтовки — пуля задела ухо Трампа, один зритель погиб, двое были тяжело ранены, а сам стрелок был застрелен снайперами Секретной службы.

Второе покушение произошло 15 сентября того же года в гольф-клубе в Вест-Палм-Бич (Флорида). Райан Уэсли Раут был арестован после того, как его заметили с винтовкой в кустах неподалеку от игравшего Трампа; он не успел произвести выстрел.

Третье, самое недавнее покушение случилось 25 апреля 2026 года во время ужина для представителей прессы в отеле Washington Hilton в Вашингтоне. 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии, вооруженный дробовиком и ножами, прорвался через контрольно-пропускной пункт, открыл огонь, ранив офицера Секретной службы, после чего был обезврежен. Трамп, его супруга Мелания, вице-президент и другие высокопоставленные лица были оперативно эвакуированы, никто из ВИП-персон не пострадал, а нападавшему предъявлены обвинения, включая попытку убийства президента.

Все эти инциденты подчеркивают высокий уровень угроз в отношении Дональда Трампа на фоне глубокой поляризации американского общества.

Екатерина Мур