ФБР предотвратила атаку на Белый дом во время турнира UFC

Правоохранительные органы США предотвратили атаку, которую готовились совершить на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме. Об этом сообщил директор ФБР Каш Патель. На мероприятии присутствовал президент Дональд Трамп и другие высокопоставленные должностные лица.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evan Vucci / Reuters Фото: Evan Vucci / Reuters

Как уточнил господин Патель, о потенциальной угрозе стало известно 10 июня. «Благодаря быстрому реагированию ФБР, наших коллег (из правоохранительных органов.— “Ъ”) и Минюста в ходе операции в нескольких штатах ряд лиц были задержаны»,— написал директор ФБР в X.

По словам источников Fox News, накануне задержали пять человек, причастных к заговору, всего соучастниками проходят 23 человека. Злоумышленники планировали ударить начиненными взрывчаткой БПЛА по соседним с Белым домом зданиям, чтобы спровоцировать эвакуацию и открыть огонь по людям. Затем они собирались штурмовать ворота Белого дома. Собеседники канала утверждают, что целью была «капиталистическая элита», миллиардеры и политики.

14 июня на Южной лужайке Белого дома прошел турнир UFC Freedom 250. Мероприятие совпало с 80-летием Дональда Трампа. Чемпионом в легком весе стал американский боец смешанных единоборств (MMA) Джастин Гейджи. Он победил представляющего Испанию грузина Илию Топурию.

Подробнее — в материале «Ъ» «И вновь продолжается Трамп».