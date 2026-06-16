Трамп не слышал о готовящейся атаке дронов на Белый дом
Президент США Дональд Трамп не слышал о готовящейся атаке дронов со взрывчаткой на Белый дом во время турнира UFC. Об этом он заявил на саммите G7, трансляцию вел Белый дом.
14 июня, в день рождения Дональда Трампа, на Южной лужайке Белого дома прошел турнир UFC Freedom 250. ФБР за четыре дня до турнира узнало о подготовке теракта во время мероприятия.
По словам главы ФБР Кэша Пателя, злоумышленники планировали ударить начиненными взрывчаткой БПЛА по соседним с Белым домом зданиям, чтобы спровоцировать эвакуацию и открыть огонь по людям. Задержаны пять человек, 23 — проходят как соучастники.
Уже в 2025 году Дональд Трамп анонсировал проведение турнира UFC на территории Белого дома, приуроченного к 250-й годовщине принятия Декларации независимости США, которая отмечается в 2026 году. По его словам, планировалось собрать 20-25 тысяч зрителей. К июню 2026 года на Южной лужайке Белого дома уже начали возводить арену для UFC Freedom 250, причем дата его проведения совпала с 80-летием Трампа. Это мероприятие вызвало неоднозначную реакцию: от восторженных отзывов сторонников до критики со стороны оппозиции, которая называла его «авторитарным спектаклем» и «унижением Белого дома».
Эта попытка теракта на Белый дом — не первый инцидент, связанный с угрозами в адрес Дональда Трампа. В апреле 2026 года произошла стрельба на торжественном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, где также присутствовал Трамп. Самое серьёзное происшествие случилось 13 июля 2024 года, когда на предвыборном митинге в Пенсильвании было совершено покушение на Трампа, в результате которого он получил ранение в ухо, а один человек погиб. Ранее, за несколько часов до покушения, стрелявший запускал дрон над местом проведения мероприятия, что указывает на предварительное изучение обстановки.