Трамп не слышал о готовящейся атаке дронов на Белый дом

Президент США Дональд Трамп не слышал о готовящейся атаке дронов со взрывчаткой на Белый дом во время турнира UFC. Об этом он заявил на саммите G7, трансляцию вел Белый дом.

14 июня, в день рождения Дональда Трампа, на Южной лужайке Белого дома прошел турнир UFC Freedom 250. ФБР за четыре дня до турнира узнало о подготовке теракта во время мероприятия.

По словам главы ФБР Кэша Пателя, злоумышленники планировали ударить начиненными взрывчаткой БПЛА по соседним с Белым домом зданиям, чтобы спровоцировать эвакуацию и открыть огонь по людям. Задержаны пять человек, 23 — проходят как соучастники.