В Туве пятеро мужчин напали на детей в летнем лагере

В Туве группа неизвестных проникла в детский лагерь «Таежный» в городе Ак-Довурак и украла телефон одного из воспитанников. Об этом сообщило МВД по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

«В вечернее время на территорию лагеря проникли несколько мужчин, которые вели себя неадекватно и запугали детей. После того, как они скрылись, один из воспитанников обнаружил пропажу сотового телефона»,— говорится в сообщении.

Пострадавших в результате инцидента нет. Накануне в соцсетях появились жалобы родителей, чьи дети отдыхали в детском лагере. Со слов школьников, нападение произошло в ночь на 22 июня. Мужчины допрашивали несовершеннолетних, проверяли их личные вещи и карманы, а после ушли, забрав часть вещей. В республиканской прокуратуре «Ъ-Сибирь» уточнили, что на детей напали пятеро мужчин. Надзорное ведомство проводит проверку. Кроме того, будет дана оценка соблюдения законодательства об обеспечении безопасности здоровья детей, а также действиям воспитателей лагеря. Возбуждено уголовное дело о краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Как писал «Ъ-Сибирь», накануне глава республики Владислав Ховалыг поручил провести во всех детских лагерях Тувы проверки после инцидента с нападением на воспитанников лагеря «Орленок». Ночью 21 июня нетрезвый мужчина забрался в один из корпусов оздоровительного лагеря, где избил спящих школьников. Тогда пострадали 14 детей.

Александра Стрелкова