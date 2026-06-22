В лагерях Тувы пройдут внеплановые проверки после нападения на детей

Во всех детских лагерях Тувы пройдут проверки после инцидента с нападением на воспитанников лагеря «Орленок». О соответствующем решении сообщил глава республики Владислав Ховалыг на аппаратном совещании в правительстве региона.

«Очевидны серьезные ошибки со стороны руководства лагеря, контроль безопасности оказался на недопустимо низком уровне. Поручил министерству образования, управлению МВД Тувы и профильным ведомствам провести внеплановую проверку всех детских лагерей Тувы»,— заявил господин Ховалыг. По его словам, в частности, необходимо организовать регулярное патрулирование территорий, на которых находятся лагеря, полицией.

Как писал «Ъ-Сибирь», ночью 21 июня нетрезвый мужчина забрался в один из корпусов оздоровительного лагеря «Орленок», где избил спящих школьников. Пострадали 14 детей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Правоохранители установили, что фигурант дела отдыхал в 1 км от лагеря в компании знакомых.

Александра Стрелкова