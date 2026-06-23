Россельхознадзор не пустил в Петербург более тысячи зараженных цветов

Специалисты Россельхознадзора запретили ввоз в Петербург партии роз, гвоздик и хризантем, прибывших из Кении, Колумбии и Нидерландов. В ходе проверки на складах временного хранения в цветах обнаружили живых насекомых-вредителей. Лабораторная экспертиза подтвердила заражение западным цветочным трипсом, сообщили в Россельхознадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ходе проверки на складах временного хранения в цветах обнаружили живых насекомых-вредителей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В ходе проверки на складах временного хранения в цветах обнаружили живых насекомых-вредителей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Вредитель не опасен для человека, но представляет серьезную угрозу для сельского хозяйства и продовольственной безопасности. Трипс переносит вирусные болезни растений, вызывая быстрое увядание и опадение листьев и бутонов. Зараженную партию цветов не пропустили в Россию.

Кирилл Конторщиков