В городе томских нефтяников ограничили продажу топлива

Администрация города Стрежевого в Томской области ввела ограничение на продажу бензина и дизельного топлива. Соответствующее решение принято, чтобы топливо не вывозили из города в другие регионы, сообщил в своем канале в «Макс» мэр Валерий Дениченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды города Стрежевого в Томской области

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Виды города Стрежевого в Томской области

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

«Топливо есть все, лимиты таковы, что с пустым баком точно не останешься. Эти лимиты и ограничения больше направлены на то, чтобы нас защитить от вывоза топлива со стрежевских заправок в другие регионы в бочках и других больших емкостях»,— пояснил глава города.

Стрежевой граничит с Нижневартовским районом Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Расстояние же до города, который развивался как центр нефтедобычи, от Томска превышает 600 км.

Все заправки Стрежевого переведены на предоплату, топливо можно приобрести только в бак. Также действуют ограничения по литражу: бензин — 40 л на машину, дизельное топливо — 80 л (на заправках у трассы — 200 л).

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее аналогичные ограничения были введены в Омской области. Власти Новосибирской области намерены определиться с режимом ограничений до конца дня 23 июня.

Александра Стрелкова