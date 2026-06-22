В Кушве организовали пункт временного размещения для жителей после урагана

В Кушве (Свердловская область) на улице Фадеевых, 37 организован пункт временного размещения для жителей, чьи дома пострадали из-за урагана. Он рассчитан на 15 человек. Об этом сообщил глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин на своей странице во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Метеодневник | Новости погоды» Фото: Telegram-канал «Метеодневник | Новости погоды»

В настоящий момент ведется работа по размещению людей. Для пострадавших организован подвоз питьевой воды и предметов первой необходимости.

Кроме того, в частном секторе, по словам главы, зафиксированы повреждения газовых труб. В целях обеспечения безопасности газоснабжение временно отключено. Жителям рекомендовано соблюдать осторожность и не вскрывать газовые вентили самостоятельно.

В результате сильной грозы с торнадо вечером 22 июня в Кушве без электричества остались более четырех тыс. частных домов. Ветер повредил 40 кровель, повалил 25 деревьев и девять опор линий электропередачи. По предварительным данным, пострадавших нет. В городе введен режим повышенной готовности.

Губернатор Денис Паслер направил в пострадавшие от шквалистого ветра территории специалистов региональных ведомств во главе с министром строительства и развития инфраструктуры Григорием Сургановым. Им предстоит оценить масштабы ущерба и объем предстоящих восстановительных работ.

Полина Бабинцева