Денис Паслер взял под контроль ликвидацию последствий урагана в Кушве

Губернатор Свердловской области Денис Паслер направил специалистов региональных ведомств во главе с министром строительства и инфраструктуры региона Григорием Сургановым в пострадавшие от шквалистого ветра территории. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, им предстоит оценить масштабы ущерба и объем предстоящих восстановительных работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Метеодневник | Новости погоды» Фото: Telegram-канал «Метеодневник | Новости погоды»

Глава региона поручил главам пострадавших территорий оперативно ликвидировать последствия прохождения грозового фронта и сильного ветра. «Необходимо оперативно организовать работы по разбору пострадавших строений, заборов и деревьев, расчистить дороги и оказать содействие в восстановлении электроснабжения»,— подчеркнул он.

Свердловский филиал «Россети Урал» переведен в особый режим работы из-за локальных технологических нарушений в распределительной сети. Без электроснабжения остались жители Кушвы, а также части Верхней Туры, поселка Баранчинский и сел Большая Лая и Малая Лая.

Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, из-за отключения электричества в Кушве перестали работать светофоры. На улицах города задействованы экипажи ДПС и регулировщики.

Напомним, в результате сильной грозы с торнадо вечером 22 июня в Кушве без электричества остались более четырех тыс. частных домов. Ветер повредил 40 кровель, повалил 25 деревьев и девять опор линий электропередачи. По предварительным данным, пострадавших нет. В городе введен режим повышенной готовности.

Полина Бабинцева