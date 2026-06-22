В Кушве введен режим повышенной готовности после урагана

В Кушве (Свердловская область) введен режим повышенной готовности в связи с последствиями прошедшего урагана. Об этом сообщил глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин на своей странице во «ВКонтакте». Решение принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Метеодневник | Новости погоды» Фото: Telegram-канал «Метеодневник | Новости погоды»

По словам главы, все экстренные службы переведены в усиленный режим работы. Спасатели, пожарные, коммунальные и дорожные службы ведут расчистку улиц, убирают поваленные деревья и обломки, а также восстанавливают электроснабжение.

Особое внимание уделяется улице Первомайской, где зафиксированы серьезные повреждения частных домов. «Специалисты ГО и ЧС выехали на место, проводят осмотры, оказывают необходимую помощь пострадавшим и координируют работы по обеспечению безопасности»,— добавил господин Слепухин.

Напомним, в результате сильной грозы с торнадо вечером 22 июня, в Кушве без электричества остались более четырех тыс. частных домов. Ветер повредил 40 кровель, повалил 25 деревьев и девять опор линий электропередачи. По предварительным данным, пострадавших нет.

Полина Бабинцева