В Кушве из-за сильной грозы с торнадо без света остались более 4 тыс. домов

В Кушве (Свердловская область) в результате сильной грозы с торнадо без электричества остались более четырех тыс. частных домов, сообщили в региональном МЧС. Ветром повреждены 40 кровель, произошло падение 25 деревьев и девять опор линий электропередачи. По предварительным данным, пострадавших нет.

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Для ликвидации последствий задействованы более 40 человек и 15 единиц техники. На месте работает оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона.

«На месте уже работают все экстренные и коммунальные службы. В ближайшее время проведу экстренное совещание со всеми ответственными ведомствами. Ситуация под контролем»,— написал в своих соцсетях глава Кушвинского МО Михаил Слепухин.

Полина Бабинцева