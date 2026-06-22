Аргентина обыграла Австрию со счетом 2:0 и вышла в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Аргентины победила команду Австрии на чемпионате мира по футболу со счетом 2:0 и вышла в плей-офф турнира. Матч второго тура группы J прошел на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне, Техас. У Аргентины теперь шесть очков, она возглавляет таблицу группы. У Австрии — три очка, она занимает второе место.

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Оба гола забил нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. На девятой минуте он не смог забить пенальти. На 39-й минуте Месси открыл счет и стал лучшим бомбардиром в истории турнира, обогнав немецкого футболиста Мирослава Клозе. Еще один гол Месси забил на пятой минуте дополнительного времени.

Следующий матч в группе J состоится 22 июня между Иорданией и Алжиром. Игра начнется в 6:00 мск. В третьем туре Аргентина сыграет с Иорданией, Австрия — с Алжиром. Оба матча пройдут 28 июня, начало — в 5:00 мск.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В 2025 году чемпионат выиграла Аргентина.