Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил мяч в ворота сборной Австрии в матче чемпионата мира и стал лучшим бомбардиром в истории турнира.

Фотогалерея Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Лионель Месси (Аргентина), 17 голов Фото: John Reed / Imagn Images / Reuters Мирослав Клозе (Германия), 16 голов. Играл на чемпионатах мира 2002, 2006, 2010 и 2016 годов Фото: Andrew Medichini / AP Роналдо (Роналду Луис Назариу ди Лима, Бразилия), 15 голов. Ездил на мировые первенства 1994, 1998, 2002 и 2006 годов. При этом на ЧМ-1994 года ни разу не вышел на поле, просидев на скамейке запасных Фото: Andrew Budd / Reuters Герд Мюллер (Германия), 14 голов. Участвовал в чемпионатах мира 1970 и 1974 годов Фото: AP Килиан Мбаппе (Франция), 14 голов Фото: Benoit Tessier / Reuters Жюстен Фонтен (Франция), 13 голов. Установил свой рекорд всего за один чемпионат мира 1958 года

На фото в центре Фото: STAFF / INTERCONTINENTALE / AFP Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле (Бразилия), 12 голов. Играл на чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов Фото: AFP Юрген Клинсман (Германия), 11 голов. Играл на чемпионатах мира 1990, 1994 и 1998 годов Фото: ANDREW WINNING / AFP Шандор Кочиш (Венгрия), 11 голов. Участвовал лишь в одном чемпионате мира 1954 года

На фото в центре Фото: dpa Picture-Alliance / AFP Гжегож Лято (Польша), 10 голов. Участвовал в чемпионатах мира 1974, 1978 и 1982 годов

На фото слева Фото: / AP / / AP Томас Мюллер (Германия), 10 голов. Выступал на чемпионатах мира 2010, 2014 и 2018 годов. Вошел в состав команды Германии на мировое первенство 2022 года

На фото: в красной форме Фото: Matthias Schrader / AP Теофило Кубильяс (Перу), 10 голов. Участвовал в мировых первенствах 1970, 1978 и 1982 годов

На фото второй справа Фото: AP Гари Линекер (Англия), 10 голов. Выступал на чемпионатах мира 1986 и 1990 годов

На фото справа Фото: STAFF / AFP Габриэль Батистута (Аргентина), 10 голов. Играл на мировых первенствах 1994, 1998 и 2002 годов

На фото справа Фото: VANDERLEI ALMEIDA / AFP Хельмут Ран (Германия), 10 голов. Участвовал в чемпионатах мира 1954 и 1958 годов

На фото слева Фото: stf / AP Следующая фотография 1 / 15 Лионель Месси (Аргентина), 17 голов Фото: John Reed / Imagn Images / Reuters Мирослав Клозе (Германия), 16 голов. Играл на чемпионатах мира 2002, 2006, 2010 и 2016 годов Фото: Andrew Medichini / AP Роналдо (Роналду Луис Назариу ди Лима, Бразилия), 15 голов. Ездил на мировые первенства 1994, 1998, 2002 и 2006 годов. При этом на ЧМ-1994 года ни разу не вышел на поле, просидев на скамейке запасных Фото: Andrew Budd / Reuters Герд Мюллер (Германия), 14 голов. Участвовал в чемпионатах мира 1970 и 1974 годов Фото: AP Килиан Мбаппе (Франция), 14 голов Фото: Benoit Tessier / Reuters Жюстен Фонтен (Франция), 13 голов. Установил свой рекорд всего за один чемпионат мира 1958 года

На фото в центре Фото: STAFF / INTERCONTINENTALE / AFP Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле (Бразилия), 12 голов. Играл на чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов Фото: AFP Юрген Клинсман (Германия), 11 голов. Играл на чемпионатах мира 1990, 1994 и 1998 годов Фото: ANDREW WINNING / AFP Шандор Кочиш (Венгрия), 11 голов. Участвовал лишь в одном чемпионате мира 1954 года

На фото в центре Фото: dpa Picture-Alliance / AFP Гжегож Лято (Польша), 10 голов. Участвовал в чемпионатах мира 1974, 1978 и 1982 годов

На фото слева Фото: / AP / / AP Томас Мюллер (Германия), 10 голов. Выступал на чемпионатах мира 2010, 2014 и 2018 годов. Вошел в состав команды Германии на мировое первенство 2022 года

На фото: в красной форме Фото: Matthias Schrader / AP Теофило Кубильяс (Перу), 10 голов. Участвовал в мировых первенствах 1970, 1978 и 1982 годов

На фото второй справа Фото: AP Гари Линекер (Англия), 10 голов. Выступал на чемпионатах мира 1986 и 1990 годов

На фото справа Фото: STAFF / AFP Габриэль Батистута (Аргентина), 10 голов. Играл на мировых первенствах 1994, 1998 и 2002 годов

На фото справа Фото: VANDERLEI ALMEIDA / AFP Хельмут Ран (Германия), 10 голов. Участвовал в чемпионатах мира 1954 и 1958 годов

На фото слева Фото: stf / AP Смотреть

Матч второго тура группы J проходит на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне, Техас. На девятой минуте Месси не смог забить пенальти за фол австрийской команды на Лаутаро Мартинесе. Месси открыл счет на 39-й минуте. Этот гол стал для него 17-м на мировых первенствах. По числу забитых мячей он обошел немецкого футболиста Мирослава Клозе, который был лучшим бомбардиром с 2014 года.

Месси 38 лет. Он лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, «Барселоны» и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), «Финалиссиму» (2022) и чемпионат мира в 2022 году. С 2023 года выступает за клуб североамериканской Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами». Ранее играл за ПСЖ и «Барселону».