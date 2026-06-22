Дубль в вечность

Лионель Месси в матче сборной Аргентины против австрийцев во втором туре турнира в группе J на североамериканском чемпионате мира добавил в свой послужной список очередное выдающееся достижение. Забив в нем оба гола своей команды, обыгравшей соперников со счетом 2:0, он стал единоличным рекордсменом по числу мячей на главных футбольных турнирах. Их у Месси, досрочно добывшего аргентинцам путевку в play-off, уже 18.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лионель Месси в матче чемпионата мира против сборной Австрии

Фото: Julio Cortez / AP, AP Лионель Месси в матче чемпионата мира против сборной Австрии

Фото: Julio Cortez / AP, AP

Этот напичканный под завязку технологиями чемпионат мира не видел пока ничего более человеческого, чем то, что произошло в самом начале матча в Арлингтоне. Сборная Аргентины широкими и точнейшими мазками и линиями нарисовала на техасском газоне звучащую торжественной симфонией, гармоничную, как полотно Кандинского, комбинацию. Австрийцам Стефану Пошу и Ксаверу Шлагеру пришлось останавливать Лаутаро Мартинеса коллективным, в четыре ноги, подкатом сзади, после которого на стадионе вряд ли нашелся человек, которого бы не посетила мысль о том, что без нарушения тут обойтись не могло. Откуда чистоте в таком подкате взяться? Суровый, будто решает судьбу не футбольного эпизода, а серийного убийцы-каннибала, арбитр Амин Омар долго сверял решение с видеокартинкой и, конечно, назначил пенальти. А сомнений в том, кто его будет исполнять, никаких не было. И для чего. Не для того, строго говоря, чтобы вывести аргентинцев вперед, а чтобы совершить еще один шажок в вечность. Чтобы забить 17-й гол на чемпионатах мира, опередить до хет-трика Лионеля Месси алжирцам в стартовом туре группового этапа нынешнего первенства единолично лидировавшего в бомбардирской гонке главных турниров аж с 2014 года немца Мирослава Клозе и по этому показателю тоже стать первым, как уже стал по многим другим.

И понятно, что все пристально всматривались в лицо Месси, когда он шел к одиннадцатиметровой отметке, стараясь что-то в нем разглядеть. И видели наверняка прежде всего какую-то исключительную сосредоточенность. Чрезмерную сосредоточенность. Кажется, погружен в себя так, что не хочет смотреть в сторону австрийских ворот, мечущегося в них, демонстрируя, видимо, боевой дух, голкипера Александра Шлагера: не хватает только, чтобы лупил себя кулаком в грудь, как Кинг-Конг. Или боится смотреть?.. А потом были разбег и пауза перед ударом. Нет, не гроссмейстерская, а какая-то судорожная пауза, словно запнулся по дороге к мячу. И все это заставляло вспоминать, например, рассказ Пеле о том, как после 999-го, по его собственным и поклонников подсчетам, гола в карьере его, уже давно футбольного короля, охватил такой страшный мандраж, что ноги не слушались. Никак не мог забить тысячный… Они, величайшие среди великих, тоже люди.

Лионель Месси отправил мяч мимо стойки — Шлагеру даже его на самом деле феноменальный по дальности прыжок в правильный угол не пригодился. Лучший футболист века пробил пенальти, как худший футболист века…

И на этом чемпионате мира, наполненном под завязку разными достижениями, не было пока ничего более исторического, чем то, что произошло за несколько минут до перерыва в арлингтонском матче. Это ведь было похоже на гримасу судьбы, решившей во что бы то ни стало не делать Лионелю Месси перед 39-м днем рождения, которое он отметит 24 июня, никаких подарков. Вообще никаких! Наоборот, решившей, что ему, везунчику по жизни, настала пора познать, что такое настоящее невезение, что есть силы выше футбольного мастерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Лионель Месси забивает свой второй гол на матче с Австрией Фото: AP / Sam Hodde / AP Игроки сборной Аргентины и болельщики празднуют второй гол Месси Фото: AP / Sam Hodde / AP Лионель Месси Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Лионель Месси Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Следующая фотография 1 / 4 Лионель Месси забивает свой второй гол на матче с Австрией Фото: AP / Sam Hodde / AP Игроки сборной Аргентины и болельщики празднуют второй гол Месси Фото: AP / Sam Hodde / AP Лионель Месси Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Лионель Месси Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Месси после своего конфуза оставался самим собой, то есть не тем неуверенным человеком, запоровшим пенальти, а футбольным гением. И партнеры по сборной его не подводили — раскатывали австрийскую оборону, создавали остроту. Но он и сам ее создавал постоянно. Вот Месси дали войти в штрафную, а внутри нее он устроил головокружительный слалом, но задетый Давидом Алабой мяч отказался катиться в створ, хотя создавалось впечатление, что покатиться должен. А вот гений навел шороху в австрийских тылах тончайшей скидкой в касание. Александр Шлагер мяч намертво зафиксировать не смог, а отскок достался Месси. Голкипер лежал на земле, ворота были пустыми. Ну, полупустыми, потому что на траектории удара Месси возник Алаба. Да проклятие какое-то!

Но аргентинцы его сломали. Сломали, исполнив нечто еще более роскошное, чем комбинация, вылившаяся в тот злосчастный пенальти. Опять весь рисунок атаки был чудесен. Но ее завершение тянуло на шедевр из шедевров. Передача слева Факундо Медины шла на Тьяго Альмаду. В этом были уверены все, кто смотрел этот матч. В этом были уверены австрийцы, нацелившиеся на Альмаду. В конце концов, позиция убойная, не дай бог пальнет. А Альмада внезапно, вместо того чтобы пальнуть, пропустил мяч, не коснувшись его, под собой дальше, туда, куда никому из австрийских футболистов, загипнотизированных этим пасом и грозной стойкой Тьяго Альмады, примчаться не пришло в голову. А в свободной зоне уже был Месси. И теперь ударил левой, как лучший игрок века. Без вариантов для Александра Шлагера. Рекордный гол состоялся.

Интересно, кто-то в эти 40 минут, до него прошедших, обращал вообще внимание на то, как играет сборная Австрии? Кого-то она хоть немножко интересовала?

После перерыва, раз уж рекорд бы побит, обязана была заинтересовать, поскольку изо всех сил старалась хоть слегка подпортить Лионелю Месси и его друзьям этот вечер. Поражала, правда, прежде всего своей незадачливостью. Напора, физики хоть отбавляй, а толку от них практически никакой. Аргентинский класс крыл австрийские козыри, как туз жалкую шестерку. И неоднократно мог вылиться в голы. Уже не за авторством Месси, а с его передач. Скажем, так метко подал угловой, что Нико Гонсалесу, принявшему мяч в воздухе, было сложнее промазать, чем попасть в ворота. Гонсалес все же промазал.

А Лионель Месси все не уходил на скамейку. Тренер Лионель Скалони, в прошлом матче убравший лидера после третьего его гола, на сей раз отчего-то держал его до последнего. Одного гола, даже гола рекордного, лидеру, видимо, было мало. Для настроения под день рождения хотя бы. И он его забил, свой 18-й гол на чемпионатах мира, которых у Месси уже шесть. Да разве просто так оставался?

Фотогалерея Лучшие бомбардиры чемпионатов мира Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Лионель Месси (Аргентина), 17 голов Фото: John Reed / Imagn Images / Reuters Мирослав Клозе (Германия), 16 голов. Играл на чемпионатах мира 2002, 2006, 2010 и 2016 годов Фото: Andrew Medichini / AP Роналдо (Роналду Луис Назариу ди Лима, Бразилия), 15 голов. Ездил на мировые первенства 1994, 1998, 2002 и 2006 годов. При этом на ЧМ-1994 года ни разу не вышел на поле, просидев на скамейке запасных Фото: Andrew Budd / Reuters Герд Мюллер (Германия), 14 голов. Участвовал в чемпионатах мира 1970 и 1974 годов Фото: AP Килиан Мбаппе (Франция), 14 голов Фото: Benoit Tessier / Reuters Жюстен Фонтен (Франция), 13 голов. Установил свой рекорд всего за один чемпионат мира 1958 года

На фото в центре Фото: STAFF / INTERCONTINENTALE / AFP Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле (Бразилия), 12 голов. Играл на чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов Фото: AFP Юрген Клинсман (Германия), 11 голов. Играл на чемпионатах мира 1990, 1994 и 1998 годов Фото: ANDREW WINNING / AFP Шандор Кочиш (Венгрия), 11 голов. Участвовал лишь в одном чемпионате мира 1954 года

На фото в центре Фото: dpa Picture-Alliance / AFP Гжегож Лято (Польша), 10 голов. Участвовал в чемпионатах мира 1974, 1978 и 1982 годов

На фото слева Фото: / AP / / AP Томас Мюллер (Германия), 10 голов. Выступал на чемпионатах мира 2010, 2014 и 2018 годов. Вошел в состав команды Германии на мировое первенство 2022 года

На фото: в красной форме Фото: Matthias Schrader / AP Теофило Кубильяс (Перу), 10 голов. Участвовал в мировых первенствах 1970, 1978 и 1982 годов

На фото второй справа Фото: AP Гари Линекер (Англия), 10 голов. Выступал на чемпионатах мира 1986 и 1990 годов

На фото справа Фото: STAFF / AFP Габриэль Батистута (Аргентина), 10 голов. Играл на мировых первенствах 1994, 1998 и 2002 годов

На фото справа Фото: VANDERLEI ALMEIDA / AFP Хельмут Ран (Германия), 10 голов. Участвовал в чемпионатах мира 1954 и 1958 годов

На фото слева Фото: stf / AP Следующая фотография 1 / 15 Лионель Месси (Аргентина), 17 голов Фото: John Reed / Imagn Images / Reuters Мирослав Клозе (Германия), 16 голов. Играл на чемпионатах мира 2002, 2006, 2010 и 2016 годов Фото: Andrew Medichini / AP Роналдо (Роналду Луис Назариу ди Лима, Бразилия), 15 голов. Ездил на мировые первенства 1994, 1998, 2002 и 2006 годов. При этом на ЧМ-1994 года ни разу не вышел на поле, просидев на скамейке запасных Фото: Andrew Budd / Reuters Герд Мюллер (Германия), 14 голов. Участвовал в чемпионатах мира 1970 и 1974 годов Фото: AP Килиан Мбаппе (Франция), 14 голов Фото: Benoit Tessier / Reuters Жюстен Фонтен (Франция), 13 голов. Установил свой рекорд всего за один чемпионат мира 1958 года

На фото в центре Фото: STAFF / INTERCONTINENTALE / AFP Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле (Бразилия), 12 голов. Играл на чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов Фото: AFP Юрген Клинсман (Германия), 11 голов. Играл на чемпионатах мира 1990, 1994 и 1998 годов Фото: ANDREW WINNING / AFP Шандор Кочиш (Венгрия), 11 голов. Участвовал лишь в одном чемпионате мира 1954 года

На фото в центре Фото: dpa Picture-Alliance / AFP Гжегож Лято (Польша), 10 голов. Участвовал в чемпионатах мира 1974, 1978 и 1982 годов

На фото слева Фото: / AP / / AP Томас Мюллер (Германия), 10 голов. Выступал на чемпионатах мира 2010, 2014 и 2018 годов. Вошел в состав команды Германии на мировое первенство 2022 года

На фото: в красной форме Фото: Matthias Schrader / AP Теофило Кубильяс (Перу), 10 голов. Участвовал в мировых первенствах 1970, 1978 и 1982 годов

На фото второй справа Фото: AP Гари Линекер (Англия), 10 голов. Выступал на чемпионатах мира 1986 и 1990 годов

На фото справа Фото: STAFF / AFP Габриэль Батистута (Аргентина), 10 голов. Играл на мировых первенствах 1994, 1998 и 2002 годов

На фото справа Фото: VANDERLEI ALMEIDA / AFP Хельмут Ран (Германия), 10 голов. Участвовал в чемпионатах мира 1954 и 1958 годов

На фото слева Фото: stf / AP Смотреть

В компенсированное время Хулиан Альварес вывалился на Шлагера, но уперся в голкипера и помогавших ему партнеров. И Лионель Месси, которому скакавший после осечки Альвареса по штрафной мяч передал Леандро Паредес, вроде бы в них уперся. Но нет, перед ним, маленьким исполином, этот бетонный барьер в конце концов рухнул.

Победа сделала сборную Аргентины, набравшую шесть очков, участником play-off чемпионата мира. У австрийцев, создавших запас прочности выигрышем в первом туре у иорданцев, перспективы пробиться в 1/16 финала также неплохие. Может хватить и ничьей в заключительном туре против алжирцев, хотя крайне желательно брать верх над ними. Сборные Алжира и Иордании рано утром 23 июня по московскому времени, встречаясь друг с другом, решали, кто из них, имеющих по нулю баллов, уцелеет в гонке за play-off.

Алексей Доспехов