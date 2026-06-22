Уголовное дело о гибели строителей в Таганроге передано в суд

Прокуратура Таганрога завершила досудебную стадию уголовного преследования 47-летнего специалиста по охране труда, по вине которого в августе 2025 года при реконструкции канализационного коллектора на улице Сызранова погибли двое рабочих, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

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Трагедия произошла в августе 2025 года на объекте реконструкции канализационного коллектора по улице Сызранова в Таганроге. Двое рабочих лишились жизни из-за острой кислородной недостаточности в рабочей зоне. Уголовное дело, возбужденное по этому факту, передано в суд.

Фигурантом дела стал 47-летний мужчина, отвечавший на объекте за соблюдение требований охраны труда. Согласно материалам следствия, он допустил сотрудников к выполнению работ в замкнутом пространстве без предварительного инструктажа, не обеспечил их средствами индивидуальной защиты, а также не организовал контроль состава воздушной среды внутри коллектора. Роковое стечение нарушений привело к тому, что оба работника погибли на месте.

Городская прокуратура утвердила обвинительное заключение: действия фигуранта квалифицированы по части 3 статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации — нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее смерть двух и более лиц. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Станислав Маслаков