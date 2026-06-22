Ростовская мэрия выделит 1,7 млн рублей на охрану подземных переходов в 2026 году

Муниципальные власти Ростова-на-Дону инициировали поиск охранного предприятия для организации круглосуточного патрулирования подземных пешеходных переходов — соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры (МКУ ДИСОТИ) объявила конкурс на привлечение специализированной охранной организации для обеспечения безопасности в подземных пешеходных переходах Ростова-на-Дону. Информация о закупке опубликована на официальном портале госзаказов.

Финансирование проекта предусмотрено из городской казны: на реализацию контракта в 2026–2027 годах запланировано 1,7 млн руб. Период действия соглашения охватывает вторую половину 2026 года — с 1 июля по 31 декабря.

Согласно техническому заданию, будущий исполнитель обязан выставить на объектах стационарные посты, работающие в круглосуточном режиме. К сотрудникам предъявляются требования о наличии профессиональной подготовки, удостоверения частного охранника и соответствующего квалификационного разряда. Экипировка персонала также должна отвечать установленным стандартам.

Помимо несения постовой службы, охранники будут совершать регулярные обходы вверенных объектов — дважды в течение суток. По расчетам, за шесть месяцев работы суммарное число таких рейдов приблизится к девяти тысячам.

В перечень функциональных обязанностей сотрудников охраны включены: обеспечение общественного порядка, противодействие террористическим угрозам, профилактика и предотвращение правонарушений, а также контроль за соблюдением требований пожарной безопасности.

Отдельным условием контракта предусмотрено оснащение персонала средствами связи за счет подрядчика. Обо всех нештатных ситуациях и потенциальных угрозах исполнитель обязан уведомлять МКУ ДИСОТИ в течение суток с момента их фиксации.

Примечательно, что инициатива по охране подземной пешеходной инфраструктуры вписывается в общую тенденцию российских городов к усилению контроля над объектами повышенной уязвимости — подземные переходы традиционно входят в число мест, где концентрируется риск как криминальных инцидентов, так и угроз иного характера.

Станислав Маслаков