Ростовская АЭС: мониторинг воды, воздуха и почвы не выявил нарушений в 2025 году

Ростовская атомная станция представила публичный доклад об итогах природоохранной деятельности за 2025 год: экологический мониторинг не зафиксировал ухудшения состояния окружающей среды в районе размещения объекта, а суммарное число мальков, выпущенных станцией в водоемы региона за всё время работы, достигло 80 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Ростовская АЭС подвела природоохранные итоги минувшего года на открытой презентации экологического доклада, участниками которой стали депутаты Волгодонской городской Думы и Законодательного Собрания Ростовской области, а также представители городских редакций. Ключевые результаты реализации экологической политики предприятия изложила начальник отдела охраны окружающей среды станции Ольга Горская.

Комплексный производственный контроль, проведенный в 2025 году, охватил питьевую и поверхностную воду, атмосферный воздух, почвенный покров и растительность в зоне расположения объекта. Ни по одному из отслеживаемых показателей специалисты не зафиксировали негативной динамики.

Отдельным направлением работы оставался контроль за состоянием водоема-охладителя. Гидрохимические, гидробиологические и ихтиологические замеры сопровождались плановой продувкой технического резервуара и его зарыблением. В акваторию Цимлянского водохранилища в прошедшем году было выпущено порядка 239 тысяч особей молоди белого амура и около 700 тыс. мальков сазана. Примечательно, что именно в 2025-м — юбилейном для российской атомной отрасли году — суммарный счетчик выпущенной Ростовской АЭС рыбной молоди преодолел отметку в 80 миллионов.

Станция последовательно наращивает объемы переработки вторичного сырья. По словам Ольги Горской, за отчётный период предприятие передало на утилизацию без малого 30 тонн бумаги и картона, а также около трёх тонн пластиковых материалов, полиэтилена и стеклотары. «Срок разложения таких отходов в природе составляет от 200 до 1000 лет. Сотрудники цехов и подразделений ежемесячно сдают вторсырье на склады, откуда оно направляется на переработку», — пояснила специалист.

Станислав Маслаков